Bambini: ecco come aumentare le loro difese immunitarie

Proteggere i più piccoli nei loro primi anni di vita è fondamentale. Ecco come aumentare le difese immunitarie dei bambini

Mai come in questi ultimi due anni di pandemia si è rivelato tanto importante occuparsi delle difese immunitarie del nostro organismo. Questo vuol dire allenare e mantenere in salute il nostro corpo, in vista di possibili agenti patogeni pericolosi.

Ma per quanto riguarda i più piccoli invece? Risulta essere ancora più importante intervenire e occuparsi di loro in maniera efficace e giudiziosa. In questo articolo ti parliamo di cosa dicono gli esperti e quali sono i loro consigli per aumentare le difese immunitarie dei bambini.

Ecco come aumentare le difese immunitarie dei bambini

Con l’arrivo dell’inverno, aumentano i pericoli di malanni per i più piccoli. In questo periodo dell’anno, infatti, i bambini sono più esposti a malattie, soprattutto infettive, che possono tenerli a casa per un periodo più o meno lungo.

LEGGI ANCHE –> PIATTI: COME LAVARLI PERFETTAMENTE SENZA DETERSIVO

È quindi importantissimo capire come aumentare le difese immunitarie dei bambini, mentre sono ancora in un’importante fase di sviluppo. Inoltre, l’apertura delle scuole aumenta il rischio per loro e per la loro salute, a causa delle numerose occasioni di contatto con altri bambini.

Tuttavia, è possibile cercare di prevenire il pericolo di malattie per i più piccoli, agendo su quelle che sono le più diffuse abitudini in famiglia. Questo permetterebbe quindi di assumere una vita più sana e rafforzare le loro difese immunitarie.

Il consiglio è quindi quello di stimolare alcuni corretti comportamenti già nei primi anni di vita del bambino, parliamo quindi di:

Fare movimento: ricordate di non tenere troppo a casa il vostro bambino. Stimolate il loro movimento, fate delle passeggiate all’aria aperta o dei giochi di movimento al chiuso. Questo stimolerà la crescita, favorirà l’appetito e la serenità;

Dormire bene: il riposo è importante, è dunque necessario dedicare almeno 6/7 ore a notte per permettere all’organismo di riprendere tutte le energie. Ricordate di evitare la costante presenza di dispositivi elettronici prima che vadano a dormire;

LEGGI ANCHE –> BENESSERE: SMETTIAMO DI RIMANDARE TUTTO, ECCO PERCHÈ