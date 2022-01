Esiste un modo che ti permetterà di lavare perfettamente i piatti senza detersivo. Ecco cosa puoi utilizzare per un ottimo risultato

Lavare i piatti è un’abitudine che, quasi ogni giorno, fa parte della nostra quotidianità Tuttavia, potrebbe capitare di restare senza detersivo e dover ricorrere a soluzioni alternative. È possibile infatti lavare perfettamente i piatti senza detersivo.

Quante volte ci siamo trovati a dover lavare piatti, bicchieri e posate, per poi accorgerci di non avere l’occorrente principale: il detersivo. In questo articolo vogliamo mostrarti alcuni modi che ti permetteranno di lavare i piatti senza questo prodotto.

Ecco come lavare i piatti senza detersivo

Non è raro trovarsi in casa con una pila di piatti da lavare e accorgersi di non avere alcun tipo di detersivo. Tuttavia, ci sono alcuni metodi che ci vengono in soccorso per lavare i piatti a mano senza detersivo in maniera ecologica.

Acqua di cottura

Potete anche utilizzare l’acqua di cottura, utile per sgrassare qualsiasi tipo di stoviglie. Raccogliete l’acqua nel lavandino e, dopo aver consumato il pasto, immergete i piatti e le posate nell’acqua ancora calda. Se volete potete aiutarvi con delle bucce di patata, ottime per strofinare e rimuovere lo sporco ostinato;

Bucce di Patate

Il primo consiglio è particolarmente indicato per chi non ama gli sprechi e vuole lavare i piatti velocemente. Utilizzate le bucce di patate, le quali vi permetteranno di sgrassare piatti e posate. Se nei piatti è presente del grasso ostinato, provate ad unire l’azione sgrassante delle bucce di patate con quello del bicarbonato. Lavate con acqua abbondante e avrete piatti lindi e puliti;

Aceto e limone

Un ulteriore metodo per lavare i piatti senza detersivo prevede l’uso di aceto bianco e succo di limone. Questi due ingredienti vi permetteranno di realizzare un detersivo casalingo. Con una parte di aceto, due di acqua e abbondante succo di limone, potrete preparare un ottimo detersivo alternativo da utilizzare poi con uno spruzzino.

Bicarbonato, sale e aceto

L’ultimo sistema che vogliamo consigliarti prevede la realizzazione di una pasta pulente per rimuovere lo sporco ostinato. Utilizzate due cucchiai di bicarbonato, due di sale, aceto e limone. Usate questi ingredienti per realizzare la pasta. Questa sarà in grado di pulire lo sporco su padelle, pentole e bicchieri.