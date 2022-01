Mascherina doppia: funziona veramente? Ecco lo studio

Mascherina doppia: funziona veramente oppure è solo una perdita di tempo e denaro? Uno studio ritiene che sia efficace indossarla in un modo.

L’emergenza del Coronavirus ci ha visti coinvolti nell’uso della mascherina. È uno strumento utile per proteggere gli altri più che noi stessi ed è importante indossarla specialmente nei luoghi chiusi ed affollati. Ormai è entrata a tutti gli effetti nella nostra quotidianità. L’azione del prendere la mascherina è sempre più automatica. Rappresenta un elemento in più ricordare e controllare di avere con sé prima di uscire di casa oltre alle chiavi della macchina ed al telefono cellulare.

Chirurgia o Ffp2, c’è chi ne usa due insieme. Le polemiche in fatto di doppia mascherina ci sono da un bel po’ di tempo. Vediamo di capire se sia effettivamente giusto usarle in questo modo e se ci sono degli accorgimenti di cui tener conto a riguardo. È necessario usarle nel modo giusto perchè, piuttosto che proteggere, questo metodo si potrebbe rivelare nullo.

Mascherina doppia: le regole da seguire per una reale protezione

Spesso la mascherina chirurgica viene posizionata prima della Ffp2. Non c’è cosa più sbagliata secondo Cristiana Boi (professoressa associata di Principi di Ingegneria Chimica all’Università di Bologna). La mascherina per essere usata correttamente deve aderire al viso il più possibile, quindi, va indossata prima la Ffp2 e poi la chirurgica.

Rispetto alla conservazione, invece, è molto importante non conservarla nelle buste di plastica dove è contenta oppure nei porta mascherina, molto gettonati da un po’ di tempo a questa parte, come le catene porta mascherina (simili a quelle per gli occhiali). L’ideale sarebbe riporla in un tovagliolo di carta, in un luogo pulito ed asciutto.

L’umidità non gli fa bene, infatti, se le sentite umide è necessario cambiarle. Se vi trovate in giro vi conviene portare sempre una di riserva. I tempi di utilizzo di una mascherina, secondo la Boi, sono per un utilizzo di circa 40 ore. Ovviamente, non devono essere tutte di seguito.

Fonti: Ministero della Salute / Alma Mater Studiorum Università di Bologna