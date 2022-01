Allenarsi: Ecco l’orario migliore secondo un recente studio

Secondo un team di ricercatori esiste un orario giusto per allenarsi. Vediamo insieme perché e a quale ora bisogna fare sport per stare meglio fisicamente e mentalmente.

Ti alleni sempre alla stessa ora oppure quando capita? nell’ultimo periodo, un team di ricercatori ha scoperto che per avere dei benefici bisognerebbe praticare sport in un ora del giorno ben precisa.

Mantenersi in forma facendo attività fisica è importante e fa bene al nostro corpo, ma cosa succede se comporta un impatto negativo sulla qualità del sonno?

Sia l’allenamento che il sonno sono due pilastri importanti per stare bene sia fisicamente che mentalmente. Quando non dormiamo abbastanza siamo irritabili e stanchi, infatti uno studio recente ha dimostrato che praticare esercizio fisico ad un orario sbagliato può portare disagi nel sonno.

Allora qual è il momento migliore della giornata per allenarsi e dormire meglio? scopriamolo.

Ti senti sempre stanco? ecco perché dovresti allenarti a quest’ora

Sebbene la correlazione tra sonno ed esercizio rimanga ancora un mistero per la comunità scientifica, alcuni studi hanno dimostrato che fare esercizio fisico ad un certo orario possa favorire un sonno migliore.

Lo studio è stato svolto dalla Concordia University e pubblicato su Sleep Medicine Reviews in cui è stato analizzato il rapporto tra sport e dormire bene. Gli scienziati hanno riassunto così la ricerca svolta: l’esercizio promuove un sonno migliore nella maggior parte delle persone, purché sia ​​completato con almeno due ore di anticipo prima di andare a dormire.

Stando a quanto dicono i ricercatori quando l’esercizio terminava due prima di andare a dormire, si registravano moltissimi benefici sul sonno, sia nella quantità di tempo che nel riposo effettivo delle persone.

Ma arriviamo al dunque, per quanto riguarda l’ora migliore per allenarsi, gli specialisti dicono che la prima serata, quindi verso le 19 sia il momento ideale per fare esercizio fisico.

Ma non per tutti è così, infatti se noti che il tuo corpo non reagisce nel modo giusto, come ad esempio non riesci a prendere sonno dopo l’allenamento serale, vuol dire che stai sbagliando e quindi dovresti allenarti nelle prime ore del mattino per poter riposare nel modo corretto.

Cosa ne pensi?