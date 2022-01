Occhi, cosa fare veramente se “balla” ed il motivo: da cosa dipende il disturbo e cosa si può fare per contrastarlo.

In un’era iperdigitale come la nostra, gli occhi sono sottoposti continuamente a tantissimi sforzi durante il corso della giornata; tra smartphone sempre in mano e lavoro (o studio) al PC, specie da quando è scattata l’emergenza Covid-19, siamo quasi sempre attaccati allo schermo.

A chiunque sarà poi capitato, almeno una volta, di avvertire un leggero tremolio all’occhio. Ma da cosa dipendono questi leggeri spasmi, e cosa si può fare quando ne soffriamo per alleviare il disturbo? Ecco come procedere.

Occhi, cosa fare se “balla”: il motivo e i rimedi

Sostanzialmente, questo fenomeno consiste nella contrazione involontaria dei muscoli dell’occhio, che proprio perché involontaria avviene improvvisamente; il disturbo di solito coinvolge un solo occhio, interessando entrambe le palpebre.

Tra le cause più comuni di questo fastidio troviamo senza dubbio la mancanza di ore di riposo, la stanchezza eccessiva e lo stress; inoltre, un consumo di alcol e caffeina esagerato, o varie carenze alimentari, possono influire, così come indossare per parecchio tempo le lenti a contatto e sforzare in maniera eccessiva gli occhi.

Nella maggior parte dei casi il fenomeno è temporaneo e dunque non preoccupa più di tanto; qualora fosse continuo però, potrebbe essere il sintomo non soltanto della secchezza agli occhi, ma anche di un glaucoma, la blefarite e varie infiammazioni.

Ovviamente, quando il disturbo si manifesta in maniera costante e il fastidio è eccesso, ci si deve rivolgere ad uno specialista; per contenerlo, si può comunque agire in maniera preventiva sulle cause che scatenano il fenomeno.

Non abusare di caffeina e alcol, riposare bene e cercare di vivere una vita sana e tranquilla aiuta in ogni caso, così come anche utilizzare dei colliri per ridurre la secchezza degli occhi, specie se si passa tanto tempo davanti ai libri o al PC.