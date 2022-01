Love is in the air: Burak perde il controllo e bacia Melo

Vediamo meglio insieme che cosa possiamo vedere nella nuovissima puntata della nostra amata soap opera turca.

Oggi, 17 gennaio, abbiamo modo di vedere Love is in the air, con un nuovo appuntamento, dove cerchiamo di capire che cosa sta accadendo a Burak.

Iniziamo con il dire che Burak è sempre stato vicinissimo ad Eda e alla piccola Kiraz, e per la piccola è una figura veramente importante, ed hanno creato un forte legame.

Tanto che il bel imprenditore della ArtLife, ovvero Serkan, è molto geloso di quello che si è creato tra i due.

Love is in the air: il bacio shock

Lui, infatti sta cercando di costruire la sua famiglia insieme ad Eda e alla piccola, ma vede la bella paesaggista sempre più vicina a Burak.

LEGGI ANCHE —> Una vita: Genoveva deve pulire la sua immagine

Il giovane, mentre stava tornando verso la sua abitazione, vede Eda e Serkan in un atteggiamento complice e capisce che non c’è più nulla da fare per lui nei confronti di lei.

Eda è sempre innamorata di Serkan, e non ha mai smesso, quindi adesso che forse tutti e due vogliono la stessa cosa, Burak verrà tagliato fuori dalla sua vita.

Decide quindi di esagerare un po’ con l’alcol per cercare di non pensare alle ferite del suo cuore.

LEGGI ANCHE —> Test: sai quanto sei stressato? Scoprilo insieme a noi

Ma quando arriva vicino al mare, incontro Melo, che vedendolo in una situazione difficile si avvicina per offrirli il suo aiuto.

In questo momento di confusione, però Burak bacia la bella Melo e poi cade in un sonno profondo sulla spiaggia.

Melek però resterà veramente senza parole, e non ci resta quindi che attendere le prossime puntate per capire come si evolveranno tutte queste nuove situazione molto intrecciate nella nostra amatissima soap opera turca.

L’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5, e con noi a domani per le anticipazioni come sempre.