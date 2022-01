Paradiso delle signore: Veronica è sicura che Ezio le mente

Vediamo insieme che cosa succederà nella puntata che andrà in onda oggi per quanto riguarda la soap opera che si svolge a Milano.

Anche oggi, 17 gennaio, abbiamo modo di vedere una nuovissima puntata per quanto riguarda Il paradiso delle signore.

Iniziamo con il dire che Zia Ernesta alla fine ha ceduto ed ha aiutato Ezio testimoniando a suo favore, in questo modo, lui può finalmente sposare la sua amata Veronica.

Ma anche se è riuscito in quello che desiderava, l’uomo non è assolutamente tranquillo e felice.

Il Paradiso delle signore: Veronica è sicura

Parlare con Zia Ernesta gli hanno portato alla mente i ricordi del suo matrimonio con Gloria e tutto quello che hanno vissuto insieme.

Veronica, ovviamente si rende conto che qualcosa non va nel suo futuro marito, ed è assolutamente convinta che le stia nascondendo qualcosa.

La donna, anche se non può immagine che cosa turbi Ezio, decide di non confessare a nessuno i suoi pensieri, ma a breve potrebbe succedere qualcosa di incredibile.

Per quanto riguarda Dante, è ritornato a Milano anche se solamente per qualche giorno, per fare ritorno poi nuovamente in America.

Ma Vittorio sarà ugualmente turbato da questo ritorno, anche se dovrà ammettere che il suo rivale averlo attorno non è così male.

L’uomo infatti gli darà una grande mano per risolvere un problema dopo che i suoi clienti americani sono rimasti delusi dal lavoro del Paradiso delle signore.

Bisogna solamente capire se Vittorio accetterà i consigli del suo acerrimo nemico oppure no.

Per quanto riguarda la bella Tina, è finalmente partita per la Svizzera insieme a mamma Agnese per sottoporsi all’operazione, tutto è andato per il migliore dei modi, e le due attendono solamente che recuperi le forze.

Per quanto riguarda Adelaide, ovviamente è prontissima per mettere alla prova Gemma all’interno del circolo, dimostrandole che può prendere il posto della loro cavallerizza di punta.

Non ci resta che attendere i prossimi appuntamenti sempre in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.55 circa su Rai1