Una Vita, Genoveva in carcere deve pulire la sua immagine: le anticipazioni per la nuova puntata della soap spagnola di Canale 5.

Episodio dopo episodio, continuano ad evolversi quotidianamente le trame della soap spagnola di Canale 5; le morti di Felicia e Bellita, per ragioni diverse, tengono banco ad Acaçias, ma a dominare le trame della soap è sicuramente la vicenda riguardante Genoveva.

La donna si trova attualmente in carcere, in attesa dell’ultima sentenza riguardo la morte di Marcia; la Salmeron è sull’orlo della follia e pensa a come vendicarsi, ma nel frattempo deve pulire la sua immagine.

Una Vita, Genoveva deve pulire la sua immagine: le anticipazioni

Genoveva ha tentato di avere un incontro con Felipe per cercare di ucciderlo; in carcere però, si sono accorti dell’arma prima che fosse troppo tardi. La Salmeron così, anche dopo aver incontrato donna Susana, cambia strategia: vuole ripulire la sua immagine.

Per farlo, sfida il suo ex-martito sul suo stesso campo; rispondendo all’intervista rilasciata dall’avvocato, smuove i suoi contatti per cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica e portarla di nuovo dalla sua parte.

Genoveva fa quindi pubblicare sull’Adelantado un articolo che la ritrae come una cittadina esemplare; la dark lady ha un piano preciso per cercare di evitare la garrota ed evitare che la giustizia le faccia pagare i suoi crimini.

La Salmeron sa che per il giudice è quasi certamente colpevole, e dunque punta a scamparla cercando di ottenere la grazia. In questo modo, la sua fedina penale verrebbe totalmente pulita e non correrebbe il rischio di venire di nuovo giudicata per il suo crimine.

Ottenendo la grazia, Genoveva sarebbe finalmente libera e potrebbe tornare a vivere la sua vita, meditando così la vendetta che tanto agogna, sia contro Felipe che contro gran parte dei vicini di Acaçias. La dark lady riuscirà anche questa volta a farla franca, oppure per lei sarà la fine definitiva? I prossimi eventi si prospettano pieni di tensione.