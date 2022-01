Test: sai quanto sei stressato? Scoprilo insieme a noi

Pensi di essere arrivato a limite e hai bisogno di capire quanto sei stressato? Fai questo test e scoprilo subito

In questi ultimi due anni difficili per tutti noi, ognuno è stato sottoposto a complicati momenti e difficoltà diffuse. Tutto ciò ha portato parecchie persone a registrare un notevole aumento di stress e comprensibile preoccupazione.

Il consiglio per chi riversa in un evidente stato di stress e di disagio psicofisico è sempre quello di rivolgersi ad un esperto. Se invece vuoi occupare il tuo tempo libero con un simpatico gioco, puoi provare questo test della personalità e scoprire quanto sei stressato.

Quanto sei stressato? Scoprilo con questo test della personalità

Lo stress è una condizione psicologica che non va mai sottovalutata. Proprio per questo, il consiglio più utile da dare a chi sta passando momenti molto duri è quello di rivolgersi ad uno psicologo o comunque ad un professionista del settore.

Quello che ti proponiamo oggi, infatti, è un divertente test della personalità dal nome “Quanto sei stressato?”. Si tratta infatti di un simpatico gioco, senza alcuna valenza o presunzione di scientificità. Per cui, divertiti e svolgi questo divertente test.

Il gioco è molto semplice: non dovrai fare altro che guardare l’immagine che abbiamo pubblicato in alto e dichiarare quale figura ha attirato per prima la tua attenzione. In base alla tua risposta, cambierà anche il risultato del test. Buona fortuna.

Gatto

Se la cosa che ha attirato per prima la tua attenzione è un gatto, allora vuol dire sei una persona rilassata ma che, se infastidita, perde la calma facilmente. Tuttavia, il meccanismo della rabbia spesso vi libera dallo stress e rappresenta una valvola di sfogo.

Tuttavia non sempre riuscite a sfogarvi e questo rappresenta un enorme accumulo di stress. Cercate di rilassarvi e valutare il fatto di non farvi prendere dall’ira anche in quelle occasioni in cui non è assolutamente necessario;

Scatola

Se siete stati attirati principalmente dalla scatola, significa che siete delle persone abbastanza stressate e la tendenza è quella di arrabbiarvi molto. Spesso questi episodi raggiungono livelli troppo eccessivi cui necessitano di un intervento.

Cercate di trovare un modo di calmarvi e ragionate spesso prima di perdere la pazienza. Pensate soprattutto al fatto che, a causa del vostro comportamento, potreste ferire una persona cara che vi vuole bene. Ricordate che, se la situazione dovesse peggiorare, la migliore soluzione è chiedere aiuto;

Stelle

Se sono state le stelle a catturare la vostra attenzione, probabilmente vuol dire che siete delle persone che fanno di tutto per mantenere la calma in qualsiasi situazione. Siete delle persone pacate e a volte vi innervosiscono quelle persone troppo scontrose.