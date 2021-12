Mascherina: a causa del Covid indossarle è diventata un’abitudine, ma perchè il lato colorato va all’esterno? Ecco spiegato il motivo.

Le mascherine erano utilizzate principalmente dal personale sanitario, dai dentisti, in certi tipi di fabbriche o nei centri benessere. Sicuramente servivano anche per altro, ma è a causa dell’ emergenza del Coronavirus che sono diventate necessarie ed indispensabili per vivere la quotidianità nel modo più “normale” possibile, per così dire. Senza non si può stare.

Il Covid ha ribaltato totalmente il modo di vivere delle persone. Ora se si esce di casa, si deve stare attenti non solo alle chiavi, ma a non aver dimenticato la mascherina.

Il suo uso è fondamentale per cercare di ridurre il numero dei contagi. Qual è il modo corretto per indossarla? Scopriamolo in questo video.

Mascherina chirurgica: com’è fatta?

Con il passare del tempo sono diventate sempre più elaborate. In commercio ci sono di vari tipi: colorate a tinta unita o con fantasie più particolari. Addirittura brand di moda si sono lanciati nella loro produzione ed anche in quella dei cordini.

Esattamente, come i cordini porta occhiali esistono i cordini porta mascherina. Si trovano ovunque e rappresentano un modo più carino ed utile per tenerla sempre a portata di mano.

Gli strati ed il mistero del lato colorato delle mascherine

Gli strati sono tre. Il primo è di colore bianco. Si trova all’interno per assorbire la saliva e le particelle che si producono ed escono dal naso o dalla bocca se si avverte un colpo di tosse o uno starnuto. Il secondo strato funge da filtro. Il terzo, quello colorato, va indossato verso l’esterno.

È uno strato che evita il contatto con del materiale esterno o degli agenti patogeni da parte di persone con cui colloquiamo. Le mascherine, infatti, proteggono più gli altri che noi stessi. Cerchiamo di utilizzarle sempre!