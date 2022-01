Carta igienica: il modo in cui la metti dice tutto di te

Divertiti con questo simpatico e originale test. Il modo in cui metti la carta igienica dice tantissimo di te. Scoprilo subito

In quale modo sistemi la carta igienica in bagno? Pare esista una vera e propria faida tra chi mette la carta igienica in un verso e chi preferisce metterla nel senso opposto. Non sarà certamente come fare una seduta dallo psicologo, ma il modo in cui metti la carta igienica potrebbe dire tantissimo di te.

In questo test della personalità, infatti, potrai scoprire cose interessanti attraverso l’analisi di un tuo curioso comportamento. Il modo in cui decidi di sistemare la carta igienica in bagno, infatti, potrebbe essere indice di quella che è la tua personalità. Scoprilo subito.

Il modo in cui metti la carta igienica dice tanto sulla tua personalità

I test della personalità stanno letteralmente spopolando sul web e gli utenti si divertono a lanciare sfide ed enigmi in giro per la rete. Questi test, che non si sostituiscono a una vera e propria analisi psicologica, possono far divertire ma anche stimolare riflessioni personali.

Nel test che ti proponiamo oggi, vogliamo indagare aspetti della tua personalità mediante uno dei comportamenti più curiosi che tutti noi attuiamo quasi ogni giorno. In che modo, infatti, preferisci sistemare la carta igienica in bagno?

Esistono, infatti, due simpatiche “scuole di pensiero”: Secondo alcuni, infatti, il foglio strappabile della carta igienica andrebbe messo contro il muro. Per altri, invece, la carta igienica andrebbe sistemata nel verso opposto, con il foglio rivolto verso la stanza.

Chi dei due ha ragione? Probabilmente nessuno, o entrambi. Quello che possiamo dire è che il modo in cui metti la carta igienica dice tantissimo di te. Tu in quale verso la sistemi? Ecco come potrebbe essere la tua personalità.

Rotolo con il foglio verso il muro

Se preferisci mettere la carta igienica con il foglio rivolto verso il muro, probabilmente vuol dire che siete delle persone sottomesse. Siete delle persone che cercano continui punti di riferimento e a volte hanno paura a dire la loro, tuttavia siete affidabili e tendete a stringere relazioni solide;

Rotolo con il foglio verso il bagno

Se, invece, preferite mettere la carta igienica con il foglio rivolto verso il bagno, significa che siete delle persone che tendono a dominare. Siete dei soggetti ordinati, responsabili e con una grande assertività.