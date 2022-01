Ci tenete alla cura della persona? Ecco qualche consiglio per essere sempre impeccabili ed eleganti in ogni occasione.

La bellezza è un argomento particolarmente delicato, soprattutto per il genere femminile. I canoni estetici a cui siamo costantemente sottoposti, ci portano inevitabilmente a metterci in dubbio giorno dopo giorno. Ecco come un difetto impercettibile diventa quasi un handicap, quella gobbetta sul naso va eliminata, le occhiaie disintegrate e arriviamo così a non volerci più guardare allo specchio. Eppure, basta molto poco per riuscire ad acquisire un minimo di autostima in più: prima di tutto, staccate la mente dal bombardamento di immagini perfette date dai social e dalle campagne pubblicitarie – la perfezione non esiste; in secondo luogo, una cura profonda e naturale della persona può aiutare a sentirsi più in pace con se stesse. Ecco qualche consiglio a questo riguardo.

La cura della persona come base per l’autostima

E’ una mattina come tutte le altre, vi svegliate e andate in bagno, quello che vedete non vi piace? Bene, allora coccolatevi un po’. Prima di tutto, sciacquatevi il viso con abbondante acqua fredda, in modo da darvi una bella svegliata. A questo punto, mettetevi una crema idratante e sporcate il viso con un filo di trucco. Non esagerate con fondotinta, ombretti e fard – basta davvero poco per esaltare il vostro viso. Optate per un trucco naturale, un filo di ombretto nude sulle palpebre ed burro di cacao per idratare le labbra.

Non vi sembra di avere già un viso diverso? Ora passiamo ai capelli: acconciateli come più vi piace, in modo da sentirvi davvero a vostro agio. Pettinateli, accarezzateli, che siano corti o lunghi. Se la chioma è in ordine, vi sembrerà di avere un aspetto impeccabile anche senza un filo di trucco. A questo punto, sicuramente vi sentirete già più belle. Anche l’outfit però fa la sua parte.

Toglietevi il pigiamone invernale e vestitevi con i vostri capi preferiti: indossate il vostro pantalone della tuta preferito oppure quella felpa colorata che esalta la vostra carnagione. Il segreto è sempre quello: coccolatevi. La bellezza nasce dentro di noi, se amiamo noi stesse anche il nostro aspetto sembrerà più fresco, vivo ed impeccabile. Imparate ad osservarvi focalizzando l’attenzione sui vostri pregi, su ciò che vi rende uniche, ricordando che i difetti fanno parte di ogni essere umano esistente sulla Terra.