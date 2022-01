Uomini e Donne, ecco la confessione di Marcello che stupisce tutti: l’ex-cavaliere racconta lontano dal dating show.

Tra i partecipanti più amati al trono over di quest’edizione di Uomini e Donne c’è stato sicuramente lui, Marcello Messina, che con le sue frequentazioni è finito spesso al centro di polemiche.

In molti lo ricorderanno non soltanto per la sua storia con Ida Platano, ma anche per i continui battibecchi con Armando, che a quanto pare non aveva proprio a genio il torinese. Allontanatosi dal programma per aver conosciuto un’altra donna fuori, Marcello fa ora una confessione che stupisce tutti.

Recentemente intervistato da PiùDonna, l’ex-cavaliere ha rivelato alcuni retroscena sulla sua ultima puntata a Uomini e Donne, che ha fatto sicuramente scalpore; in molti hanno pensato che l’uomo conoscesse già da molto tempo questa donna, ma lui è convinto che alla fine i due opinionisti si siano ricreduti sul suo conto.

“L’ultima puntata del chiarimento ho avuto modo di incrociare gli sguardi con loro e scambiarci delle parole veloci, nei momenti in cui non eravamo inquadrati, e credo abbiano capito che ero pulito. Io ero lì solo con l’intento di trovare l’amore” rivela Marcello, che per il suo modo di fare è stato molto apprezzato dal pubblico.

Sia Tina che Gianni in studio sembravano non credergli, ma forse poi dopo la puntata hanno avuto modo di ripensare a tutto il suo percorso; Messina dice la sua anche su chi è nel programma da tanto tempo, lanciando una frecciatina più che diretta.

“Mi sembra strano che nei percorsi molto lunghi, che durano dai 4 ai 10 anni, non si conosca la persona giusta anche all’esterno dello show“ le parole di Marcello, che effettivamente possono avere un senso.

L’ex-cavaliere ha coltivato anche l’amicizia con Isabella Ricci, uscita da qualche mese dal programma insieme a Fabio; la coppia ha festeggiato il capodanno appunto insieme a Marcello e a Viviana.