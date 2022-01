Doc 2-nelle tue mani: Perchè hanno fatto morire Lorenzo? Ecco la verità

Oggi vi sveliamo come mai nella seconda serie di Doc nelle tue mani, hanno decido di far morire il personaggi di Lorenzo.

Come abbiamo avuto modo di vedere tutti, giovedì è iniziata la tanto attesa seconda serie per quanto riguarda la fiction Doc-Nelle tue mani.

E come vi avevamo anticipato si parlava anche di Covid, ed uno dei suoi protagonisti perdeva la vita.

Abbiamo scoperto che è successo con il personaggio di Lorenzo, ma come mai la produzione ha deciso questa scelta? Ecco svelato il motivo.

Iniziamo con il dire che nessuno si immaginava accadesse già nella prima puntata, e poi è il primo personaggio che viene a mancare proprio per la pandemia che stiamo vivendo.

Doc 2 nelle tue mani: ecco perchè è morto il Dott Lazzarini

Diciamo che non tutto il pubblico ha apprezzato la morte del personaggio di Lorenzo Lazzarini, ma è anche vero che questa decisione non è legata solamente ad una questione di sceneggiatura.

Ed è stato lo stesso attore, ovvero Gianmarco Saurino ha spiegare la motivazione, ovvero ha dichiarato che voleva iniziare un percorso diverso dalla fiction, ovvero il cinema.

Ha aggiunto le seguenti parole:

“… è una scommessa sia per me che per loro, che hanno scelto di togliere uno dei personaggi principali in questo modo. Me ne vado come Lippi dopo che l’Italia vinse i Mondiali”

Insomma per il noto e bravissimo attore ci sono sicuramente altri lavori in ballo e per questo motivo ha deciso di uscire di scena in questo modo, ma è anche vero che ci troveremo spesso a che fare con vari flashback, per capire come è venuto a mancare.

Si capisce infatti, anche dal secondo episodio che abbiamo visto, che qualcosa non è andato come doveva e che ci sarà una commissione per quanto riguarda il periodo di emergenza sanitaria che hanno dovuto affrontare.

Perchè come abbiamo visto, anche dalle anticipazioni delle prossime puntate, nella fiction Doc 2 -Nelle tue mani, la pandemia è finita e piano piano si sta tornando alla vita normale, con tutte le difficoltà che ci possono essere.

E voi come avete preso la morte del Dottor Lazzarini nel primissimo episodio di questa nuova stagione di Doc? Cosa ne pensate delle sue parole?