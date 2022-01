C’è posta per te fu il trampolino di lancio di moltissimi vipponi, ecco chi furono gli storici postini dimenticati.

Moltissimi dei programmi di Maria De Filippi hanno fatto da trampolino di lancio per gli attuali vip: tra di loro, la più famosa e la più attuale è sicuramente Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Andrea Damante, oggi nota influencer, fashion blogger e conduttrice. Del resto, Mediaset svolge da anni il ruolo di talent scout ed è proprio dalla rete privata di Berlusconi che la De Filippi iniziò la sua attuale carriera televisiva. Facendo riferimento ad uno dei suoi programmi – C’è posta per te – abbiamo deciso di mettervi alla prova: sapevate che Raffaella Mennoia e Walter Zenga furono dei postini della trasmissione?

LEGGI ANCHE —> C’è posta per te: tutto quello che non sai sui mitici postini

C’è posta per te – I postini storici della trasmissione

Ebbene sì: il ragazzo giovanissimo della foto, accanto alla regina di Mediaset, è nientepopodimeno che Walter Zenga, ex calciatore e padre di Andrea Zenga, conosciuto per aver partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia, prima del successo sportivo, il buon vecchio Walter era un fedele postino dello storico programma di C’è posta per te. L’avreste mai detto? Eppure, non è finita qui: un’altra postina inaspettata fu la famosa Raffaella Mennoia.

LEGGI ANCHE —> C’è posta per te: ecco tutti gli ospiti dell’8 gennaio!

LEGGI ANCHE —> C’è Posta per Te, Maria De Filippi sbotta in diretta: “Non c’è un cavolo da ridere”

Oggi, Raffaella Mennoia è la responsabile della redazione di Uomini e Donne. I corteggiatori e i possibili tronisti fanno riferimento a lei ed è lei stessa a gestire gli stessi casting. Inoltre, dalle ultime puntate del programma è emerso di come Raffaella sia rimasta molto amica della stessa Giulia De Lellis, grata alla redazione per tutto ciò che è riuscita ad ottenere a seguito della sua partecipazione. Prima di tutto questo però, anche Raffaella passò per C’è posta per te, inviando i messaggi della trasmissione e andando a prendere gli ospiti delle puntate. Incredibile, non è vero?