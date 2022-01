Chicago Fire 10: Stella Kidd è tornata nella Caserma 51, ma questo non tranquillizza il suo fidanzato, Severide, che nutre dei dubbi sulla loro relazione.

Il 5 gennaio è andato in onda una nuova puntata della decima stagione di Chicago Fire. Nello show ideato da Dick Wolf è tornata il tenente Stella Kidd, dopo che per alcune settimane non era presente dato che stava lavorando ad un progetto legato a Girls on Fire.

Il suo fidanzato, il tenente Kelly Severide, da una parte si è dimostrato molto contento di un suo ritorno, ma dall’altro non ha nascosto molto di avere forti dubbi sul loro rapporto.

Durante tutta la puntata, Kidd non fa altro che ripetere a Severide che è innamorata di lui, ma il tenente della Squadra 3 non si lascia andare del tutto, fino alla fine della puntata, quando le chiede apertamente se uno dei motivi per il quale non rispondeva alle sue telefonate era che forse non si sentiva pronta per il matrimonio.

La Kidd non si è fatta sentire neanche con il Capitano, Wallace Boden: infatti, dopo che Casey è andato via ha lasciato un posto vacante. In molti pensavano che fosse il ruolo per Stella, ma non avendo più dato notizie di lei, il posto è andato a Pelham.

Chicago Fire 10: il ritorno di Stella e i dubbi di Kelly Severide

Ma andiamo a leggere quello che ha detto l’interprete di Stella Kidd, Miranda Rae Mayo, in merito alle domande che Severide e Boden si sono posti “(…) Penso che Stella ami quell’uomo così tanto. Non c’è nessuno con cui preferirebbe stare. È solo un sacco di pressione, sposarsi.

Entrare in una posizione di leadership, specialmente dopo Casey. Penso che la pressione le abbia dato alla testa. Si è solo appoggiata a quello che sentiva come casa, facendo Girls on Fire ed essendo circondata da donne ed eccellendo davvero con quel progetto che aveva iniziato e che era come il suo bambino”.

E, invece, di Pelham ha detto “È un po’ diffidente, sta solo aspettando di vedere con i suoi occhi. Tutti gli altri hanno avuto la loro esperienza ed è fantastico, ma lei è tipo ‘aspetterò e vedrò se davvero meriti questa posizione’. Si sente ancora protettiva nei confronti della famiglia”.