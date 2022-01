C’è posta per te, tutto quello che non sai sui mitici postini: ecco le informazioni sugli inviati del programma della De Filippi.

Come di consueto, C’è posta per te è pronto a tornare anche per questa stagione televisiva; il programma della De Filippi è ormai una garanzia del palinsesto Mediaset da diversi anni ed è pronto a fare il pino di ascolti anche con le nuove puntate.

Oltre agli ospiti speciali e a tantissime storie, di nuovo grandi protagonisti i postini, gli inviati che consegnano gli inviti al programma: ecco tutto quello che c’è da sapere su questa storica figura all’interno di C’è posta per te.

C’è posta per te, tutto quello non sai sui mitici postini: i retroscena

I postini appaiono nella puntata dopo che la storia generale viene presentata: hanno il compito di consegnare l’invito al diretto interessato, che deciderà poi se accettare o meno di presenziare.

Ma chi sono stati, nel corso della lunghissima storia del programma, i postini di C’è posta per te? La più famosa è stata probabilmente Rossella Brescia, nota showgirl, conduttrice e ballerina; la Brescia ha vestito i panni di postina dal 2000 al 2002, così come nel 2000 e 2001 è stato un postino Walter Zenga, celebre ex-calciatore.

Tra gli altri volti noti del piccolo schermo gli attori Alessandro Preziosi e Paolo Calissano, così poi come diversi ex-gieffini ( Sergio Volpini, Salvo Veneziano, Rocco Casalino e Maria Antonietta Tilloca).

Anche Raffaella Mennoia, autrice televisiva e braccio destro di Maria De Filippi, è stata una postina del programma; ora la vediamo maggiormente coinvolta con Uomini e Donne, su cui recentemente ha anche scritto un libro.

Marco Speranza, Stephanie Marianeschi, Luca de Luca, Oni Pustina e Vittorio Cassarà; e poi l’ex tronista Andrea Offredi, la conduttrice radiofonica Chiara Carcano, l’attrice Sara Ricci, Maurizio Zamboni, l’attore Marcello Mordino, e l’ex tronista Gianfranco Apicerni sono tutti altri nomi che hanno partecipato al programma.

Insomma, per quanto la sua presenza in scena sia breve, quello del postino è un ruolo fondamentale: e sembra anche portare fortuna per la carriera nel mondo dello spettacolo.