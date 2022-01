Harry Potter Reunion, c’è un grande errore che in tanti hanno notato: ecco cosa è successo all’evento per i 20 anni dal primo film.

Sono passati la bellezza di vent’anni dall’esordio nelle sale del primo storico film del maghetto creato da J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale; accolta dal favore della critica e candidata a diversi premi Oscar, la pellicola ha incassato quasi un miliardo di euro al Box Office mondiale.

Da lì, un semplice film è diventato un franchise dalla fama smisurata; per questo, sono stati tantissimi i fan commossi quando, proprio in concomitanza con l’anniversario, è stata organizzata una reunion con gli attori del cast. L’errore però non è passato inosservato: ecco di cosa si tratta.

Harry Potter Reunion, il grande errore che in tanti hanno notato: di cosa si tratta

Per l’anniversario del franchise, HBO Max ha riunito lo storico cast del franchise, che ha realizzato uno speciale rivelando curiosità e aneddoti sulla lunga cavalcata cinematografica.

Ai fan però non è sfuggito un errore commesso durante la fase di montaggio; come chiaramente visibile, nelle immagini in cui si vedono i tre attori protagonisti da piccoli la foto usata per Emma Watson è sbagliata.

Non si tratta effettivamente della Watson infatti, ma di un’altra Emma, la Roberts, nipote della famosa Julia Roberts. Una gaffe clamorosa, subito notata dai fan e che ha fatto subito il giro del web; la produzione ha subito chiesto scusa, anche se il pasticcio era ormai già stato fatto.

Nonostante questo, la reunion è stata apprezzata da tutti; i vari attori hanno svelato tantissimi aneddoti interessanti, compresi i vari amori nati sul set. Daniel Radcliffe, ad esempio, ha raccontato di come si sia invaghito di Helena Bonham Carter, interprete come sappiamo di Bellatrix Lestrange; una “cotta” che lo ha portato anche ad esprimere la sua stima con un biglietto in uno degli ultimi film.

Quanto a Emma Watson invece, pare che durante i primi film avesse diverse attenzioni per Tom Felton alias Draco Malfoy, nonostante l’attore non ricambiasse e la considerasse una “sorellina minore”.