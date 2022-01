Arrivano le anticipazioni di Una Vita: Nella prossima puntata Natalia proverà a sedurre Antonito. Ecco cosa succederà

Puntuali come sempre, arrivano le nuove anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, in onda il 7 gennaio 2022 su Canale 5. Continuano gli intrighi dei personaggi e le storie iniziano ad intrecciarsi fino a creare una rete di relazioni alquanto pericolose.

Secondo le anticipazioni, infatti, Natalia proverà a sedurre Antonito, approfittando dell’assenza di Lolita. Un azzardo pericoloso che metterà alla prova la fedeltà dell’uomo nei confronti di sua moglie. Ecco cosa succederà nella prossima puntata.

Natalia proverà a sedurre Antonito mentre Lolita è via

Secondo le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, Lolita andrà via per qualche giorno. La donna, infatti, partirà per stare con Moncho. Sarà proprio questa l’occasione giusta per Natalia, che proverà a sedurre Antonito.

Nelle scorse puntate, Lolita ha affrontato i suoi problemi di salute. Per due volte in pochi giorni, infatti, la donna ha perso i sensi ed è svenuta, causando la preoccupazione dei suoi familiari, Ad aiutare la poverina ci pensano Carmen e Ramon, che la soccorreranno e chiederanno immediatamente un consulto del medico.

Nonostante la pallida resistenza, Lolita si sottopone alla visita del medico per capire l’origine dei suoi svenimenti. Tuttavia, il medico non riuscirà ad andare a fondo, relegando le cause dei suoi continui malori allo stress.

Sarà a questo punto che Lolita, in cerca di serenità e pace, deciderà di concedersi una piccola vacanza. La donna deciderà di partire per qualche giorno per Cabrahigo, insieme al piccolo Moncho.

Approfittando dell’assenza di Lolita, Natalia proverà a sedurre Antonito. Dopo poche ore dalla partenza della donna, infatti, Natalia cercherà di attuare il suo piano. In occasione della festa per Marcos e Felicia, infatti, Natalia aveva già cercato di abbordare Antonito, nonostante ci fosse Lolita. Sarà proprio questo episodio, infatti, a scatenare lo stress della donna.

Non appena giunta l’occasione, Natalia andrà da Antonito e inizierà a civettare, sfoggiando la sua bellezza e sensualità. Il Palacios, tuttavia, è troppo preoccupato per il tentativo di corruzione di Solano e non sembrerà interessato alla ragazza.