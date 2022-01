U&D, Gianni Sperti contro Tina Cipollari: che cosa succede ai due opinionisti di Uomini e Donne? La situazione in vista del rientro.

Uomini e Donne è ormai in pausa natalizia da diversi giorni ma, nonostante l’assenza in tv (che verrà presto interrotta dal grande ritorno, fissato per lunedì 10 gennaio) il programma continua a far parlare di sé.

Oltre che per i vari partecipanti (attuali e del passato) i fan hanno anche una grande attenzione per i due opinionisti, Gianni e Tiana, che a quanto pare sono stati protagonisti di recente di un piccato botta e risposta: cosa succede?

U&D, Gianni Sperti contro Tina Cipollari nel nuovo anno: cosa succede

Anche lontano dalle telecamere Mediaset, i due continuano ad avere accesi scambi di opinioni; il “campo di battaglia” è questa volta Instagram, con un divertente botta e risposta tra i due colleghi.

L’ex-ballerino, nella mattinata dell’Epifania, ha scritto un ironico messaggio alla collega che, come al suo solito, non ci ha pensato due volte ne rispondere al collega salentino.

Il “battibecco” è avvenuto in privato, ma poi è stato reso pubblico dallo stesso Sperti tramite le storie di Instagram. “Mi dispiace, sicuramente sarai stanca per la nottata che hai dovuto affrontare. Auguri Befana” le parole di Gianni su WhatsApp alla Cipollari, accusata di essere una “Befana”.

Leggi anche –> Cassano in ospedale dopo due dosi: “Poteva andare peggio, il vaccino funziona”, dice Bassetti

Ovviamente, Tina non si è trattenuta e ha risposto per le rime a Sperti con una stoccata micidiale: “Sì, mi sento tanto stanca, una nottata terribile. Guarda che sono passata anche da te, nella calza troverai dieci chili di ovatta per riempirti le mutande tutto l’anno, visto che la natura è stata poco generosa con te. Beccati questa” la risposta caustica di Tina, che non ha mai peli sulla lingua.

Leggi anche –> Belen Rodriguez: bellissima sul terrazzo, uno spettacolo per i follower

Il tono è sempre rimasto scherzoso, considerando come ormai da tantissimi anni i due siano, oltre che colleghi, anche amici; un bellissimo rapporto che però non esclude, come spesso visto in studio, una divergenza di opinioni sulle dame e sui cavalieri del dating show.