U&D, Isabella Ricci ed il forte attacco ai protagonisti del programma: l’ex-dama senza freni ne ha veramente per tutti.

Isabella Ricci, una delle protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne, ha ormai da qualche mese lasciato il programma; finalmente, la dama romana ha trovato l’amore ed è uscita insieme a Fabio, venuto in studio esclusivamente per lei.

Mentre si gode la sua storia d’amore la Ricci, in una recente intervista, ha parlato senza freni degli altri partecipanti al dating show, con delle dichiarazioni che faranno sicuramente discutere.

U&D, Isabella Ricci attacca i protagonisti del programma: l’ex-dama senza freni

Come testimoniano le foto postate sui social, la Ricci ha passato queste festività in compagnia del suo nuovo compagno, incontrato proprio grazie al programma di Maria De Filippi.

Recentemente intervistata, la Ricci è tornata sul dating show, parlando soprattutto di alcuni suoi protagonisti: su tutti, la sua storica rivale Gemma Galgani. Secondo lei, il suo atteggiamento è “da mettersi le mani nei capelli”.

“A me sembra totalmente ridicolo. Passa di amore in amore. La seguo dal 2015 e ogni volta mi viene da sorridere. Dopo aver pianto per Costabile, passa alla conoscenza di un altro uomo. Se è vera, c’è da mettersi le mani nei capelli” afferma l’ex-dama con parole forti.

La Ricci poi continua rincarando la dose: “Mi sembra un mondo di attori. Mi sembra un copione visto e stravisto. Evidentemente funziona così e c’è gradimento del pubblico“.

L’attacco alla Galgani è diretto e pungente, ma pare ci siano riferimenti anche ad altri protagonisti del dating show; d’altronde, sappiamo tutti quanto Isabella, durante il suo percorso, si sia scontrata ad esempio con Armando Incarnato.

Come risponderà Gemma a queste parole? Avrà modo di parlarne durante le nuove puntate di questo 2022? Di sicuro una risposta arriverà, magari anche dallo stesso Armando; le polemiche non tarderanno a scatenarsi intorno a quest’intervista.