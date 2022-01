Rompicapo: qual è il numero dove è parcheggiata la macchina? Impossibile da risolvere

Prova a risolvere questo rompicapo matematico e indovina quale numero si nasconde sotto il parcheggio della macchina rossa: in molti non ci riescono!

Sembra semplice ma questo rompicapo sta facendo impazzire tutti: che numero si nasconde sotto la macchina rossa? La risposta non è facile, prova a concentrarti e trovare la giusta soluzione!

Mettiti alla prova con questo rompicapo! Risolvere almeno un enigma al giorno aiuta la nostra mente a rimanere allenata e lucida e restare così sempre al massimo della propria efficienza, per questo è importante continuare a stimolare il cervello con test anche brevi ma occorre farlo con costanza.

Leggi anche -> Rompicapo: dove va l’autobus? I bambini rispondono correttamente, ma gli adulti sbagliano

L’enigma della macchinina rossa

Ecco quindi il rompicapo da provare oggi, un enigma di tipo logico-matematico ma che per essere risolto ha bisogno dell’intervento del cosiddetto pensiero laterale, ossia la capacità di risolvere un problema affrontandolo da angolazioni diverse stravolgendo il consueto modo di pensare.

Partendo dall’immagine bisogna capire qual è il numero che si nasconde sotto le ruote della macchina rossa. In ogni parcheggio presente nell’immagine è scritto un numero che in qualche modo è collegato al numero seguente e a tutti i numeri nei parcheggi. Per scoprire con esattezza quale è il numero nascosto bisogna prima capire la regola che lega tra loro tutti e 6 i numeri: che cosa potrebbe essere?

La sequenza è la seguente:

16, 06, 68, 88, (…), 98

Quale potrebbe essere il numero mancante? Il consiglio è quello di prendersi qualche minuto per pensare e trovare un luogo il più tranquillo possibile, lontano dalle distrazioni che possono ridurre la concentrazione. Poi, prova a pensare fuori dagli schemi: forse la soluzione non è strettamente matematica!

Quando pensi di aver trovato la soluzione oppure se decidi di arrenderti scorri più in basso, troverai la risposta!

Rompicapo della macchina: la soluzione

Se sei arrivato fino a qui le opzioni sono due: o ti sei arreso o hai trovato la soluzione a questo difficile enigma. Se ci sei riuscito, complimenti! In pochi ci riescono.

La soluzione esatta è 87! Vediamo insieme perché.

Per risolvere questo rompicapo c’è bisogno di una buona dose di immaginazione: il numero mancante è proprio 87 perché ruotando l’immagine si possono leggere i numeri in sequenza 86, 87, 88, 89, 90 e 91!

E tu eri riuscito ad indovinare? Prova a condividere questo rompicapo con i tuoi amici e sfidali a trovare la soluzione corretta!

Leggi anche -> Test: Scegli un albero, ecco cosa ti guida nella tua vita