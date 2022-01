Il problema delle arterie ostruite è più diffuso di quanto credi. Ecco come pulirle in maniera semplice e totalmente naturale

Avere le arterie ostruite può rappresentare un serio problema per la salute e la corretta circolazione del flusso sanguigno all’interno del tuo organismo. Chi soffre di questo problema, infatti, è maggiormente a rischio.

Nel caso delle arterie ostruite, infatti, il flusso sanguigno verso il cuore e altri organi è fortemente limitato. È facilmente intuibile, dunque, che tenere le arterie libere risulta essere fondamentale. Ecco quindi come pulirle in maniera semplice e totalmente naturale.

Arterie ostruite: ecco come pulirle in modo semplice e naturale

L’aterosclerosi è quella condizione in cui il flusso sanguigno è ostruito da depositi di grasso presenti nel sistema cardiocircolatorio. In questi casi, le arterie risultano essere ostruite e questa condizione risulta essere un fattore di rischio per lo sviluppo di diverse patologie.

Chi soffre di ostruzione delle arterie, infatti, è maggiormente esposto a patologie come il colesterolo LDL, ipertensione e diabete. Fortunatamente, è possibile provare ad intervenire in modo da prevenire l’ostruzione delle arterie. Ecco alcuni metodi semplici e naturali.

Alghe

Tra gli alimenti più utili e salutari in assoluto ci sono le alghe. Queste sono ricche di minerali, proteine, carotenoidi e antiossidanti. Sono capaci di pulire le arterie e di ridurre in maniera importante la pressione sanguigna;

Tonno e salmone

Anche il tonno e il salmone possono essere considerati nostri alleati nella prevenzione contro le arterie ostruite. Il pesce grasso, infatti, fa bene al nostro organismo in quanto ricco di omega-3. L’azione di questo grasso polinsaturo aiuta a bilanciare i trigliceridi e il colesterolo;

Avena

Un altro alimento essenziale per la prevenzione dell’ostruzione delle arterie è l’avena. Questo alimento è povero di carboidrati e, quei pochi presenti, sono a lento assorbimento. L’avena fornisce energia utile a metabolizzare il cibo e, inoltre, è ricca di fibre che impediscono al colesterolo di legarsi alle arterie;

Soia

La soia è un alimento che può rappresentare un ottimo aiuto nella prevenzione contro l’ostruzione delle arterie. Oltre ad essere altamente proteico, la soia è ricca di isoflavoni, i quali riducono i livelli di colesterolo e trigliceridi;

Pomodori

I pomodori sono ricchi di licopeni, ovvero antiossidanti molto efficaci per il nostro scopo. Questi aiutano a prevenire l’ostruzione delle arterie e, inoltre, possono essere inclusi in moltissime ricette.