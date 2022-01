Ecco tutte e anticipazioni delle prossime puntate di Verissimo, condotto come sempre dalla talentuosa Silvia Toffanin.

Le informazioni riguardo gli ospiti delle puntate dell’8 e il 9 gennaio sono ancora in aggiornamento, fatto sta che – con il concludersi delle festività natalizie – tornerà il doppio appuntamento con Silvia Toffanin. La scelta di riservare il weekend in esclusiva alla conduttrice di Verissimo si è rivelata un’ottima mossa, Piersilvio Berlusconi deve essere fiero della compagna, soprattutto per i record di share conquistati negli ultimi mesi. Anche il 2022 inizierà con degli incredibili ospiti, pronti a commuoverci, farci ridere ed emozionare. Vediamo insieme tutti i personaggi confermati per ora.

Verissimo – Anticipazioni puntate 8 e 9 gennaio

Le feste natalizie sono finite e, di conseguenza, tornerà il doppio appuntamento con Verissimo: tutti i week-end alle 16.30. Per quanto riguarda la puntata di sabato 8 gennaio, le interviste di Silvia Toffanin si apriranno con Salvatore Esposito, il noto attore protagonista della serie Gomorra, il quale parlerà della sua esperienza nella fiction appena conclusa. Dopodiché, come di consuetudine, la giovane conduttrice ci farà commuovere, riservando uno spazio alla bellissima storia d’amore tra Natalia Titova e Massimiliano Rosolino. Infine, Sara Ricci farà un intervento per ricordare Paolo Calissano, l’attore scomparso lo scorso 29 dicembre per cause ancora ignote.

Nella puntata di domenica 9 gennaio invece, Silvia Toffanin lascerà lo spazio alle risate con l’incredibile Iva Zanicchi e l’iconica Orietta Berti, passando poi a Vincenzo Salemme e Paola Barale. Sono questi gli ospiti che per ora sono stati confermati dalla redazione, ma tutto può cambiare nel giro di pochi giorni. In ogni caso, Verissimo sta tornando e ci farà nuovamente compagnia con un doppio appuntamento, confermato anche per il 2022.