Verissimo anticipazioni 18 e 19: personaggi davvero shock

Verissimo, le anticipazioni per le prossime puntate del 18 e 19 dicembre: personaggi davvero shock prima del week end di Natale.

Prima delle festività natalizie, Silvia Toffanin ha in serbo per i suoi spettatori diversi regali; in questo week end prima di Natale è infatti pronta a proporre un nuovo imperdibile doppio appuntamento con Verissimo, che tanti ascolti sta registrando in questa stagione televisiva.

Nello studio della conduttrice sono già passati diversi nomi importanti e amati dal pubblico (tra Diletta Leotta, Anna Tatangelo, Alessandra Amoroso, Lorella Cuccarini) ma il programma ha ancora voglia di stupire coi suoi invitati.

Stando alle anticipazioni, ci saranno dei nomi shock anche per le puntate del 18 e 19 dicembre; continuate a leggere per scoprire chi verrà intervistato dalla Toffanin.

Verissimo anticipazioni, gli ospiti del 18 e del 19 dicembre: nomi shock

Prima del week end all’insegna del Natale, gli spettatori di Canale 5 potranno intrattenersi con un nuovo doppio appuntamento con Verissimo; in vista dell’uscita del film Supereroi, diretto da Paolo Genovese nelle sale dal 23 dicembre, saranno presenti in studio i due protagonisti Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, pronti a raccontarsi e a raccontare i loro personaggi.

Tra gli altri ospiti di sabato 18 dicembre troviamo anche Fabio Volo (in studio col suo nuovo libro, Una vita nuova), i Me contro Te (di ritorno dopo l’imprevisto della scorsa puntata) e Valentina Ferragni; la sorella della famosa influencer Chiara Ferragni, nonché anch’essa seguitissima su Instagram e impegnata nel mondo della moda, riceverà una graditissima sorpresa.

Tutti per la prima volta a Verissimo, così come Luciana Littizzetto, in studio per presentare il suo nuovo libro (così come lo scrittore Fabio Volo), Io mi fido di te, uscito da poco nelle librerie; non mancheranno le emozioni, così come le risate.

Una giornata emozionante sarà sicuramente anche quella di domenica 19 dicembre, dove la Toffanin avrà in studio il duo comico Pio e Amedeo, il campione olimpico Marcell Jacobs (che in molti vedono come protagonista alla prossima edizione del Festival di Sanremo) e Nicole Daza.

Ci sono tutti gli ingredienti per passare un altro week end indimenticabile in compagnia dello storico programma di Canale 5; in attesa, ovviamente, di passare quello successivo con amici e parenti nella gioia del Natale.