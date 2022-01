La seconda stagione di Doc sta arrivando! Ecco tutte le anticipazioni rivelate direttamente dal protagonista Luca Argentero.

Ormai è ufficiale, Doc-Nelle tue mani 2 tornerà nelle nostre case a partire dal 13 gennaio. Sono stati mesi di attesa profonda, moltissimi telespettatori italiani si sono appassionati alla serie che racconta la storia del dottore dalla doppia vita. Dopo un coma ed un’amnesia, il Dottor Fanti torna a percorrere i corridoi dell’ospedale, cercando di captare ogni minimo dettaglio che gli permetta di ricordare quanto accaduto prima dell’incidente. La prima stagione ci aveva lasciato delle questioni irrisolte, le quali troveranno una spiegazione nella seconda stagione della famosa serie. Ecco le parole di Luca Argentero a questo riguardo.

Doc 2, ecco le parole di Luca Argentero

Anche nella seconda stagione, il Dottor Fanti dovrà destrarsi tra il passato e il futuro: da una parte Agnese, la donna con il quale aveva costruito una famiglia e il cui legame sembra non essere chiuso del tutto; dall’altra parte la bellissima Giulia, collega coinvolta da lui che potrebbe avere un ruolo importante nelle nuovissime puntate della fiction. “In qualche modo ci sarà sempre il confronti con Agnese” – ha dichiarato Luca Argentero – “Lui non vuole una vita nuova, continua a rimanere legato al pensiero della famiglia che aveva costruito prima dell’amnesia”. Ma l’attore ha anche ammesso: “E su Giulia, la collega che rappresenta il nuovo, non anticipo nulla” – insomma, dichiarazioni ambigue e misteriose che fanno ben sperare in un colpo di scena.

Doc-Nelle tue mani 2 ci aspetta dal 13 gennaio e non vediamo l’ora di scoprire cos’hanno in serbo per noi gli sceneggiatori della serie. Il successo è stato inaspettato, il pubblico italiano ha acclamato la nuovissima fiction ed ha bramato una seconda stagione. Quel momento tanto atteso è arrivato e Luca Argentero si dice felice e soddisfatto del risultato ottenuto.