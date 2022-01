Febbre: cosa è meglio mangiare? Ecco la verità

Vediamo meglio insieme che cosa è lo consigliato mangiare se abbiamo la febbre per aiutare il nostro organismo a guarire.

In questo periodo dell’anno succede che ci troviamo a combattere la febbre, ma quando accade molto spesso non sappiamo cosa è meglio mangiare, per non affaticare il nostro organismo, anzi per aiutarlo.

Cerchiamo quindi di capire insieme quali sono i pasti migliori che possiamo fare e quali altre azioni possiamo fare.

Molto spesso, infatti tra i vari sintomi che accompagnano la febbre c’è anche l’inappetenza, ovviamente per qualsiasi dubbio o chiarimento maggiore, anche per capire come mai avete la febbre e cosa vi consiglia di fare chiedete al vostro medico curante.

Febbre: cosa è consigliato mangiare?

Ma iniziamo con il dire che come prima cosa dobbiamo cercare di introdurre dei liquidi nel nostro corpo, ma facciamo con piccoli sorsi.

LEGGI ANCHE —> Doc 2-nelle tue mani: Perchè hanno fatto morire Lorenzo? Ecco la verità

Anche per quanto riguarda l’alimentazione è meglio fare piccoli pasti, anche ravvicinati nel tempo anche perchè se il nostro stomaco resta vuoto per molto tempo potremmo avere un senso di nausea.

Scegliamo, ovviamente, cibi leggeri e soprattutto che siano facili da digerire, ma con il giusto apporto di calorie, per poter combattere dall’interno la malattia che ha provocato la febbre.

LEGGI ANCHE —> Adiposità localizzata? Ecco come puoi trattarla

E a colazione cosa posso mangiare? Molto consigliata è un arancia, anche sotto forma di spremuta se non vogliamo mangiarla, perchè ha molte vitamine e ci fa veramente bene, oppure possiamo mangiare delle fette biscottate con dell’ottimo miele.

Per quanto riguarda invece il pranzo, possiamo optare per un piatto di pasta, o riso in bianco, oppure delle verdure, magari le nostre preferite lessate o cotte al vapore con un condimento a crudo.

E per quanto riguarda invece la sera? Possiamo mangiarci un’ottima minestra ma cerchiamo di non mangiarla ed andare subito a dormine in modo tale che la digestione finisca il suo corso.

Possiamo poi anche mangiare delle mele cotte, e delle fette biscottate se proprio non riusciamo a mangiare molto.

Ma ricordiamoci sempre che per qualsiasi dubbio o aiuto possiamo chiamare il nostro medico curante che ci sarà indicare la soluzione migliore da seguire per poter guarire nel miglior modo possibile!