Una nuova e interessante ricerca sul trattamento del diabete. Ecco cosa potrebbe abbassare la glicemia nel sangue

Secondo i risultati di una nuova ricerca sul diabete, esisterebbe un vegetale in grado di mantenere sotto controllo la glicemia nel sangue. Si tratta di una scoperta che potrebbe fornire un’arma in più a chi combatte il diabete.

Questa, infatti, è una patologia grave che rappresenta un vero rischio per la nostra salute. Proprio per questo, numerosi scienziati sono alla ricerca di nuovi strumenti per trattare la malattia e ridurre il rischio. In questo articolo vi parliamo di un’erba che potrebbe abbassare la glicemia nel sangue.

Diabete: ecco l’erba che potrebbe abbassare la glicemia nel sangue

Il diabete è una delle patologie più diffuse e pericolose tra gli esseri umani. Oltre ad essere una malattia molto seria, il diabete rappresenta una patologia piuttosto subdola. Non sempre ci sono sintomi che fanno pensare alla presenza di questo problema nel nostro organismo, il che fa del diabete una patologia pericolosa.

Avere il diabete comporta per il nostro organismo un alto livello di zuccheri nel sangue. Condizione che potrebbe arrecare gravi danni al nostro sangue e, quindi, alla nostra salute. Tuttavia, esistono prodotti che permettono di trattare questa patologia.

Ci sono tre diverse tipologie di diabete, tuttavia è il “Diabete di tipo 2” quello ad essere più diffuso, in circa il 90% dei pazienti. Questa forma patologica è strettamente legata all’obesità, il che suggerisce che mantenere un peso equilibrato è un ottimo modo per combatterla.

In generale, i trattamenti esistenti contro il diabete mirano a mantenere i livelli di zuccheri entro un intervallo di sicurezza. Oltre ai farmaci più comunemente usati, sono considerati di valida efficacia anche alcuni ingredienti naturali.

Secondo una ricerca, infatti, la Gymnema Sylvestre è un sensibilizzante naturale dell’insulina. Si tratta di un arbusto legnoso coltivato principalmente in India. Gli studi, infatti, mostrano che questa pianta è in grado di ridurre la quantità di zuccheri assorbita dall’intestino, aiutando ad abbassare la glicemia nel sangue.

Su un campione di 22 pazienti, 5 di loro sono riusciti a interrompere l’uso del farmaco convenzionale, utilizzando solo il GS4. Mentre i pazienti con diabete di tipo 2 che hanno assunto 400mg di estratto di Gymnema, ogni giorno per circa 20 mesi, hanno registrato un calo della glicemia a digiuno del 29%.