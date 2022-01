Labbra: la ricetta fai da te che le rende irresistibili

Labbra: una ricetta fai da te veramente speciale che con solo due ingredienti è in grado di donargli una bellezza tutta al naturale.

Siamo nel pieno della stagione invernale e in questo periodo alcune parti del corpo tra cui le mani o le labbra possono particolarmente risentire delle basse temperature. Geloni, mani e labbra screpolate diventano problemi alquanto difficili da contrastare e risolvere. La nostra pelle può risentire anche di temperature troppo alte, ma concentrandoci più sulla stagione che stiamo vivendo, uno dei problemi all’ordine del giorno è sicuramente rappresentato dal fenomeno delle labbra screpolate.

Presenta un effetto abbastanza sgradevole, ma come fare ad avere delle labbra setose e morbide? Scoriamo una ricetta fai da te, molto interessante, per creare uno scrub con alcuni ingredienti che gli conferirà vitalità e vi farà ottenere degli ottimi risultati nel giro di poco tempo. In questo modo potranno apparire bellissime e “nature”. Ecco a voi tutto quello che c’è da sapere.

Labbra: gli ingredienti ideali per renderle vellutati e naturali

Si tratta di una ricetta, molto popolare, facile e veloce. In poche e semplici mosse vi aiuterà a realizzare uno scrub con solo due ingredienti che trasformerà le labbra totalmente conferendogli un aspetto grazioso. Il vostro sorriso sarà stupendo!

Cosa occorre per preparare la ricetta? Il miele (con proprietà emollienti) e lo zucchero (con proprietà esfolianti). Li avrete quasi tutti a casa. Grazie a loro potrete rimediare a questo fastidioso problema creando un vero e proprio trattamento di bellezza, senza dover ricorrere a prodotti costosi.

Ingredienti:

2 cucchiai di miele

3 cucchiai di zucchero di canna

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

Procedimento:

Inserite tutti gli ingredienti in una ciotola e mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo. Utilizzate sulle labbra. Si può applicare anche su altre parti del corpo come le mani o il viso.