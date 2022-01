Una vita: Genoveva chiede la grazia per la sua situazione

Secondo le anticipazioni Genoveva chiederà la grazia al re per uscire dalla sua situazione e avere salva la vita

Torna una magnifica puntata di Una Vita. Le vicissitudini dei personaggi continuano ad appassionare i telespettatori, ormai innamorati della fantastica soap opera spagnola. Anche oggi arrivano le trame di quella che sarà la puntata di mercoledì 18 gennaio. Ecco cosa succederà.

La situazione per Felipe e Genoveva si farà sempre più complessa, con la dark lady che cercherà in tutti i modi di uscirne indenne. Secondo le anticipazioni, infatti, Genoveva chiederà la grazie al re per uscire dalla sua situazione e avere salva la vita.

Genoveva chiederà la grazia al re, e Felipe?

Felipe sta aspettando il giudizio finale e, convinto di rafforzare le accuse contro Genoveva, decide di rilasciare alcune interviste ai giornali locali e nazionali. Ai cronisti, l’Alvarez Hermoso racconterà di tutti i guai e le malefatte della Salmeron e di come sia stato capace di ingannarla.

La Dark lady comprenderà quindi quanto sia importante manipolare l’opinione pubblica e cercherà dunque di trarne vantaggio. A questo punto cercherà di reagire alle pesanti accuse, giocando il tutto per tutto e mettendo sul tavolo le proprie carte.

La Salmeron convincerà Adelantado a pubblicare un articolo in cui la bella Genoveva viene ritratta come una cittadina modello. L’obiettivo sarà quello di migliorare la sua immagine pubblica per arrivare poi a compiere un gesto importante: Genoveva chiederà la grazia al re.

La Salmeron sa bene a cosa va in contro e vuole rischiare tutto ciò che ha. L’omicidio, infatti, delitto di cui è accusata Genoveva, è punibile con la pena capitale e questo la Salmeron lo sa bene. Nessun ricorso la salverà, per cui la dark lady punterà direttamente alla grazia.

Il re, infatti, ha il potere di cancellare ogni accusa e potrebbe quindi fare in modo che Genoveva abbia salva la vita.

Intanto Mendez riferirà a Felipe il piano che ha in mente la dark lady e che la donna potrebbe raggiungere il suo obiettivo. Felipe sarà sconvolto da queste parole e non vedrà la fine di questo incubo. Come reagirà quindi Felipe? Lo scopriremo nella prossima puntata di Una Vita, in onda il 18 gennaio 2022, su Canale 5.