Riesci a risolvere il rompicapo di oggi? Soltanto il 3% dei giocatori riesce ad individuare il coniglio nascosto

Eccoci anche oggi con un nuovo e divertentissimo rompicapo che ti darà parecchio filo da torcere. In questo simpatico test dovrai metterci tutta la concentrazione possibile per arrivare alla soluzione e risultare vincitore.

Da alcune settimane questo rompicapo è diventato virale sul web, con gli utenti che si stanno divertendo a sfidarsi tra di loro per stabilire chi è il migliore. Per risolvere questo rompicapo dovrai trovare il coniglio nascosto, solo il 3% ci riesce. Pensi di esserne in grado?

Trova il coniglio nascosto e risolvi il rompicapo

I rompicapi sono un ottimo metodo per passare il tempo libero in maniera costruttiva e intelligente. Ti permettono infatti di metterti alla prova e misurare le tue abilità di logica e di intuizione. Se pensi di poter passare anche questa prova, mettiti comodo e accetta la nostra sfida.

In questo rompicapo, infatti, dovrai trovare il coniglio nascosto nell’immagine. Guarda la figura in alto e cerca lo splendido animale. Pensi di riuscirci in soli 30 secondi? Esatto, avrai un tempo limite. Del resto, solo arrivando prima degli altri potrai dire di essere stato il migliore.

Se osservi attentamente l’immagine in alto dovresti riuscire a trovare il coniglio nascosto tra le varie figure. L’immagine è ovviamente costruita per ottenere un’illusione ottica che ti metterà in grandi difficoltà, ma con la concentrazione giusta dovresti riuscire a risolvere il test.

Le linee colorate e le figure molto simili tra loro non rendono facile l’impresa, ma tutto ciò che è necessario per risolvere questo rompicapo è la pazienza e la capacità di mantenere alta la concentrazione.

È stato stimato che solo il 3% di chi decide di giocare e provare a risolvere questo rompicapo riesce a trovare il coniglio nascosto nell’immagine. A rendere ancora più difficile il gioco, infatti, sono i soli 30 secondi messi a disposizione.

Se i 30 secondi sono passati, avete trovato la soluzione o, semplicemente, avete deciso di abbandonare e gettare la spugna, vi forniamo la soluzione. Il coniglio era ben visibile, ma bisognava stare attenti a non farsi ingannare dall’illusione ottica fuorviante.

Se volete allenarvi o siete semplicemente “affamati” di giochi come questo, potete visitare il nostro sito web, dove troverete numerosi test, rompicapi, quiz ed enigmi pronti a mettere alla prova le vostre abilità.