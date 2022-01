Detox: come preparare una tisana facile e che funzioni veramente!

Vediamo insieme come possiamo prepararci una tisana ottima di sapore ma anche che ci aiuti con il nostro percorso detox.

Le feste sono passate da qualche settimana ma spesso ci vuole un pochino prima di tornare in forma dopo gli eccessi che ci siamo concessi.

Magari ci è rimasto anche qualche panettone o pandoro che abbiamo finito, e quindi adesso è il momento di pulire i ricominciare con un percorso di vita sano.

Ovviamente stiamo parlando di una tisana che possiamo preparare tranquillamente in casa a base di erbe varie.

Detox: la tisana wow

Assumerla insieme ad uno stile di vita ed a una alimentazione sana sono le basi per depurare il nostro corpo e per eliminare le scorie che ci possono essere più velocemente.

Ma allo stesso tempo è anche una coccola che ci possiamo concedere per rilassarci dopo una giornata di lavoro, o particolarmente intensa.

Molto spesso possiamo realizzarla già con quello che abbiamo in casa, oppure possiamo rivolgersi alla nostra erboristeria di fiducia, che sicuramente ci saprà consigliare il prodotto che fa al caso nostro.

Un’ottima tisana, ad esempio è a base di zenzero e dobbiamo semplicemente far bollire l’acqua nel bollitore, o dove vogliamo, ed aggiungerne qualche fettina al suo interno, se vogliamo possiamo aggiungere anche qualche dolcificante, ma sarebbe meglio di no!

Dobbiamo poi lasciarla in infusione per circa 5 minuti e poi filtrare ed infine assumerla magari sul divano con un bel libro, o se preferiamo con il nostro programma televisivo preferito.

Questa allo zenzero, oltre a rilassarci ed avere un effetto detox è anche utile per la nostra digestione.

Ma possiamo trovare, sempre con l’aiuto dell’erborista anche delle tisane che ad esempio possono far si che la nostra pancia si sgonfi, oppure quelle rilassanti.

Insomma iniziamo a prenderci nuovamente cura di noi partendo da una buona e rilassante tisana che ci aiuta a combattere lo stress della vita di tutti i giorni.

E se non sappiamo proprio come prepararla chiediamo aiuto a chi lo fa di mestiere ed i benefici non tarderanno ad arrivare, ne siamo assolutamente certi, provare per credere!