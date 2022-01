Dieta: Le ore migliori per mangiare e dimagrire

Sai quali sono le ore migliori per mangiare? Ecco come impostare una dieta sana ed equilibrata per dimagrire

Lo sapevi che ci sono orari del giorno maggiormente indicati per consumare i pasti? Se stai seguendo una dieta prescritta dal tuo nutrizionista questo articolo potrebbe fornirti ulteriori informazioni utili. Ci sono infatti delle ore del giorno in cui è consigliato mangiare, a discapito di altri momenti della giornata.

Recenti studi, infatti, hanno evidenziato l’importanza del momento in cui si consuma un pasto, indicando le ore migliori per mangiare. Si tratta di consigli utili soprattutto per chi sta seguendo un determinato regime alimentare e vuole dimagrire.

Ecco quali sono le ore migliori per mangiare e dimagrire

Secondo alcuni studi, ci sarebbero delle conferme sul fatto che alcuni orari della giornata sarebbero più consoni per il consumo del proprio pasto. Un team di ricercatori ha infatti fatto alcune ricerche su quali sono le ore migliori per mangiare e dimagrire.

LEGGI ANCHE –> COME PERDERE VELOCEMENTE I CHILI DI TROPPO PRESI NELLE VACANZE

Ognuno di noi possiede un orologio biologico molto importante, il quale determina e scandisce le fasi della giornata secondo le nostre abitudini. Il nostro corpo, infatti, determinerà quali sono i momenti della giornata in cui siamo più attivi, stanchi o assonnati.

Questo sistema è strettamente correlato al modo in cui ci alimentiamo. Ciò vuol dire che seguire una dieta comporta anche delle conseguenze (più o meno benefiche) per la regolazione del nostro organismo.

Privarsi di un pasto importante come la cena o il pranzo, infatti, potrebbe essere molto dannoso per la nostra salute. È consigliabile, infatti, diffidare da quelle diete fai da te che suggeriscono di diminuire drasticamente il numero dei pasti, o mangiare poche quantità di cibo, ma durante tutto l’arco della giornata.

Le ore migliori per mangiare, infatti, si trovano all’interno di un determinato arco della giornata. È consigliabile infatti consumare i propri pasti dalle 9 del mattino, fino alle 4 del pomeriggio. Questo è quello che suggerisce una recente ricerca.

Gli studiosi hanno diviso e osservato due gruppi campione composti entrambi da persone in stato di obesità. Ogni gruppo ha ricevuto una dieta differente: una con un maggior apporto calorico tra colazione e pranzo, mentre l’altra tra il pranzo e la cena.

LEGGI ANCHE –> FESTIVAL DI SANREMO: ARRIVA CHECCO ZALONE! COLPACCIO

I risultati hanno mostrato che, nel gruppo che mangiava di più nelle ore serali, ha perso meno peso rispetto al gruppo che mangiava di più al mattino e al pomeriggio. Il nostro corpo, infatti, è maggiormente attivo durante le ore del mattino e del primo pomeriggio, momenti in cui lo smaltimento del cibo risulta essere più efficace.