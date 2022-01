Piero Barone del Volo: incredibile trasformazione, da non credere

Vediamo insieme quale incredibile trasformazione c’è stato per il noto cantante del gruppo Il Volo, è da non credere!

Tutti noi conosciamo il gruppo che ha iniziato la sua carriera molti anni fà, quando erano veramente dei bambini.

E con il passare degli anno, sono giustamente diventati degli uomini e dei cantanti apprezzati in tutto il mondo.

Ma vediamo l’incredibile trasformazione subita da uno dei componenti del Volo, ovvero Piero Barone.

Il Volo: trasformazione shock per Piero Barone

Per chi non lo ricordasse il trio è formato da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble ed appunto Piero Barone.

La loro carriera artistica è assolutamente brillante e ricca di incredibili traguardi raggiunti, e molto spesso è finita anche al centro della cronaca rosa.

Ma nelle ultimissime ore, una fotografia che ha pubblicato Piero ha lasciato tutti senza parole, ed anche Alessandro Cattelan gli ha fatto presente che era veramente irriconoscibile!

Il motivo qual’è stato? Ha deciso di togliersi gli occhiali e tolto completamente la barba che lo accompagnava praticamente da sempre.

L’immagine nel giro di pochissimo ha fatto letteralmente il giro del web, ed in tantissimi hanno apprezzato questo cambiamento incredibile!

Negli ultimi tempi, sono circolate numerose voci per quanto riguarda la sua vita sentimentale, e sembrerebbe single, dopo una relazione con la figlia di Massimiliano Allegri.

Ma forse il cambio di look, potrebbe indicare proprio un nuovo inizio ed in questo caso magari un nuovo amore.

Per il momento non possiamo saperlo, ma di una cosa siamo certi, primo che Piero con questo incredibile cambio stà davvero benissimo e seconda cosa, se all’orizzonte c’è una nuova relazione, ai bene informati di gossip sicuramente non sfuggirà.

E voi cosa ne pensate di questa trasformazione del notissimo tenore del gruppo il Volo, amato ed apprezzato veramente in tutto il mondo? Come lo preferite adesso, oppure prima?