Il paradiso delle signore, il clamoroso ritorno che nessuno si aspetta: le anticipazioni per la serie televisiva Rai.

Gli episodi in onda dell’amata soap opera di Rai 1, con un appuntamento quotidiano, continuano a mandare avanti le trame della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, diventato un punto fissodel palinsesto Rai.

Stando a quanto rivelato dalle anticipazioni per gli episodi della settimana fino al 14 gennaio, nella serie ci sarà ora un ritorno a sorpresa; ecco quale personaggio è pronto a tornare ai grandi magazzini di Milano.

Il paradiso delle signore, il ritorno che nessuno si aspetta: le anticipazioni

Stando a quanto emerge dalle anticipazioni per questa settimana, nella serie tutti i telespettatori potranno assistere al ritorno a sorpresa di Dante Romagnoli; nello specifico, l’uomo sarà coinvolto nella difficile situazione con cui si troverà a fare Vittorio Conti.

Quest’ultimo si troverà a prendere una decisione molto difficile e scoprirà che la Palmieri non è in grado di soddisfare le richieste avanzate dagli americani. Dopo alcuni tentativi per risolvere il problema, Conti decide di prendere la situazione in mano e le sue azioni porteranno al ritorno di Romagnoli al Paradiso.

A prescindere dal ritorno di Dante, nel grande magazzino ci saranno diversi arrivi e altre partenze; ad esempio, Zia Ernesta (dopo aver aiutato Ezio con il certificato di morte di Gloria, anche se il segreto della donna è a rischio) lascerà Milano.

Nel frattempo, Colombo può finalmente coronare il suo sogno di far diventare Veronica sua moglie; dalle anticipazioni si scopre poi che Marco, scoprendo che qualcuno al Circolo cerca una cavallerizza, cercherà di convincere Gemma a parlare con Adelaide per prendere il suo posto. La giovane, inizialmente dubbiosa, alla fine parlerà con la contessa.

In conclusione, negli ultimi episodi della settimana, Ludovica rinuncerà addirittura alla sua rendita pur di non lasciare Marcello, e quindi non cederà al ricatto di Flavia; Marcello quindi, su consiglio di Armando, affronterà la madre della sua ragazza.