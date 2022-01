Il paradiso delle signore: Veronica smaschera Ezio e resta senza parole

Vediamo insieme che cosa succede oggi per quanto riguarda le storie che ruotano attorno al grande magazzino milanese.

Anche oggi, 19 gennaio, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio per quanto riguarda la soap opera Il paradiso delle signore.

Dove cerchiamo di capire insieme che cosa sta succedendo tra Veronica ed Ezio, dove non sembra esserci un momento di tranquillità.

Iniziamo con il dire che Veronica è assolutamente preoccupata per il marito, anche perchè lo ha visto molto diverso dopo che Gloria ha detto che lasciava la città.

Veronica scopre tutto su Ezio

Decide quindi di indagare e purtroppo arriva la conferma di quello che lei sospettava da un po’ di tempo.

Veronica iniziando a cercare tra le cose del marito, ma proprio sul più bello arriva Ezio, ma non essendo contenta riesce a anche a trovare le chiavi di casa di Gloria.

Il suo appartamento è senza nessuno, perchè lei è fuori per lavoro, e una volta che è entrata trova la fotografia di lei con Ezio, ecco la conferma ai suoi sospetti!

Per quanto riguarda Dante, l’uomo è tornato a Milano proprio quando Vittorio ha un grande problema con i suoi clienti americani.

Umberto cerca di mediare la situazione, e di accettare l’aiuto che vuole dare il Romagnoli, e si convince che deve prendere in considerazione l’idea del suo più grande rivale.

L’uomo avrà un ruolo particolare anche in questa edizione, perchè resta senza parole davanti alla bellezza di Flora.

E con tutto il suo fascino, cercherà di conquistare la sua attenzione e passare del tempo con lei, allontanandola in questo modo da Vittorio.

Ma la bellissima Flora, dopo aver parlato con Agnese si lascerà ammaliare dal rivale di Vittorio?

Non ci resta che attendere e vedere come si svilupperanno le varie situazioni che ci sono in questo momento all’interno del grande magazzino milanese.

L’appuntamento, quindi è dal lunedì al venerdì dalle 15.55 circa su Rai 1!