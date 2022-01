Fabio Rovazzi, la notizia ha scioccato tutti: cosa è successo al cantante e youtuber milanese, triste evento.

Da diversi anni ormai Rovazzi è un volto amatissimo dal pubblico; cantante e yuoutuber, il milanese è arrivato al successo col tormentone Andiamo a comandare, mostrando grande simpatia e capacità comunicative a 360°.

Recentemente però, per Fabio è arrivata una notizia che ha scioccato tutti quanti; purtroppo il cantante ha dovuto affrontare un evento veramente triste, ecco cosa è successo.

Fabio Rovazzi, la notizia ha scioccato tutti: il triste evento

Compleanno sicuramente poco felice quello di quest’anno per il cantante, che proprio in concomitanza del giorno in cui è nato si è ritrovato ad affrontare un triste lutto.

Un giorno prima del suo 28esimo compleanno infatti, la nonna di Fabio è purtroppo venuta a mancare; a dare il triste annuncio della dipartita lo stesso Rovazzi, che ha condiviso il suo dolore coi 2 milioni di fan che lo seguono con affetto su Instagram.

Nel commovente post, Rovazzi ha pubblicato una foto che lo vede ritratto insieme alla sua amata nonna, che solo qualche tempo fa era rimasta vedova per la morte (a causa del Coronavirus) del marito, ovvero il nonno del cantante.

“Incredibile come a natale eri con noi e nel giro di pochi giorni ci hai lasciato…” ha scritto Rovazzi nel messaggio, sottolineando anche tutta l’attenzione, la gentilezza e il gran cuore che la nonna ha sempre dimostrato.

“Ieri sono tornato indietro e sono corso a darti un bacino sulla fronte perché dentro di me sapevo che ci stavi salutando“ spiega il cantante, facendo intuire come la nonna fosse con molta probabilità già malata; con ironia, la “rimprovera” anche di essersene andata poco prima del suo compleanno.

“Sono felice di pensare che ora hai finalmente raggiunto il nonno che da due anni ti aveva lasciata sola. Quanto ti mancava da 1 a 100? Immaginarvi di nuovo insieme è la cosa che mi rende l’uomo più felice del mondo“ chiude Rovazzi, facendo commuovere tutti.