Paola Barale: ha un corteggiatore misterioso, ecco chi è !

Vediamo insieme la bellissima e bravissima Paola Barale che in questo periodo sembra avere un’interessante corteggiatore.

Lei manca da un po’ di tempo sul piccolo schermo ma è sempre presente nei cuori degli italiani.

Stiamo parlando proprio di lei, Paola Barale, che da tempo sembra essere single, ma in questi ultimi giorni il gossip sta impazzendo, capiamo meglio.

Ha lanciare la notizia è stato il settimanale Oggi dalle pagine scritte da Alberto Dandolo, ed ha indicato che la bellissima presentatrice sta vivendo un momento particolare della sua vita.

Paola Barale nuovamente in love?

La sta rivoluzionando sia dal punto di vista lavorativo che per quanto riguarda quello professionale.

Ma chi sarebbe questo misterioso uomo che potrebbe far innamorare la bella presentatrice italiana?

Le parole utilizzate dal giornalista sono state le seguenti:

“Nonostante si dichiari single si dice che Paola Barale abbia un giovane e talentuoso corteggiatore che potrebbe farla presto capitolare”.

Il giovane, come è stato descritto riuscirà a far innamorare la bella presentatrice? Nella recentissima intervista rilasciata a Silvia Toffanin dalle poltrone di Verissimo non si è fatto assolutamente cenno alla cosa.

Ma si è parlato dei suoi ex compagni che lei stessa ha definito come poco leali, alzando parecchie chiacchiere.

Al momento, Paola, la possiamo vedere a teatro insieme all’amica Paola Quattrini in Slot, ed ha anche cambiato la sua abitazione.

Come dicevamo un periodo di grande fermento e forse proprio adesso Cupido ha deciso di scagliare una delle sue frecce.

Per il momento possiamo solamente attendere e vedere che cosa succederà a breve, magari con qualche fotografia che confermi le affermazioni fatte sul noto giornale.

E poi come si dice sempre, se sono rose fioriranno, e a Paola Barale vanno tutti i nostri migliori auguri per tutte le rivoluzioni che sta apportando nella sua vita.