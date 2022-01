Spesso mangiare può aiutarci ad affrontare e superare momenti difficili. Ecco quali sono i cibi che combattono lo stress

Durante questo periodo difficile inevitabilmente legato alla pandemia di Coronavirus, siamo stati costretti a fare tantissime rinunce. Chi ama viaggiare, ad esempio, ha dovuto cancellare qualsiasi progetto che prevedeva un viaggio particolare, così come chi ama frequentare luoghi chiusi.

Le restrizioni, lo smart working, le distanze, ecc. hanno sicuramente aumentato i livelli di fatica e il nostro morale ha subito un brutto colpo. Tuttavia è possibile (e tante volte necessario) intervenire. In aiuto ci viene il cibo: ecco quali sono i cibi che combattono lo stress.

I danni sulla salute mentale legati alla pandemia di Coronavirus sono ormai oggetto di studio e dibattito da parte della comunità scientifica. Il crollo dei rapporti sociali, ad esempio, ha causato innumerevoli problemi per la nostra socialità (basti guardare i bambini).

Urge quindi agire in modo da riprendere in mano la nostra vita e fare in modo di non essere travolti dallo stress causato da questa situazione difficile. Secondo la biologa e nutrizionista, Flavia Bernini: “il nostro organismo risponde allo stress anche da un punto di vista ormonale”. Si tratta del cortisolo, il quale, è una risposta del nostro organismo alle situazioni di maggiore stress.

Le conseguenze di una prolungata situazione di stress, e quindi di una maggiore produzione di cortisolo nel nostro organismo, può portare ad stimolazione dei centri ipotalamici della fame e ad iperglicemia.

Il consiglio è quello di limitare il consumo di zuccheri e prestare maggiore attenzione alla dieta. È importante, infatti, preferire cibi freschi e a basso indice glicemico, distribuendo i pasti durante 5 momenti nell’arco della giornata.

Un ruolo importantissimo è svolto anche dalle vitamine. Per mantenere un giusto equilibrio emotivo, garantito da “un intreccio di ormoni e neurotrasmettitori” è importante scegliere cibi corretti ed evitare carenze di vitamine. Questo permetterà di preservare anche il nostro cervello.

Particolarmente importanti sono le vitamine del gruppo B. Questi sono fondamentali per un corretto funzionamento del nostro sistema nervoso. La vitamina B6 è responsabile della sintesi della serotonina, una molecola che partecipa alla regolazione dell’umore, dell’appetito e della concentrazione.

Il consiglio è quello di assumere una dieta variegata, che comprenda molti cereali integrali, legumi, frutta secca, verdure e frutta fresca. Importante non dimenticare l’apporto di proteine, ricavabili da pesce fresco, uova e carne bianca.

Ridurre l’uso di alcool è fondamentale, in quanto l’etanolo può essere la causa di continui aumenti di livelli di ansia e stress. Per quanto riguarda i vegani, invece, è fondamentale assumere integratori di Vitamina b12, assente nei prodotti vegetali.