Se volete ritrovare la linea senza andare in palestra, ecco 10 migliori esercizi da fare in casa per riconquistare la propria forma

Le feste Natalizie sono state un vero smacco per il nostro stomaco. È innegabile dire che questo periodo è stato caratterizzato dalla costante presenza sulle nostre tavole di cibi squisiti e di occasioni per gustare dolci e manicaretti in compagnia.

Tuttavia, è tempo di rimediare e di riottenere il proprio peso forma, dunque bisogna impegnarsi e mettersi a lavoro. Se quindi volete ritrovare la linea senza andare in palestra, ecco 10 migliori esercizi da fare in casa per riconquistare la propria forma.

I 10 migliori esercizi da fare in casa per riconquistare la forma

Non tutti infatti possono permettersi un abbonamento in palestra o ne hanno voglia, soprattutto se la struttura è parecchio lontana. Se invece volete comodamente rimanere nella vostra abitazione e dedicare del tempo allo sport, eccovi i 10 migliori esercizi da fare in casa per riconquistare la forma.

Burpees moderato

I Burpees rappresentano una serie di allenamenti completi e ad alta intensità. Se credi di non essere ancora pronto, ti proponiamo i burpees moderati:



Mettiti in posizione di push-up;

Scendi giù con tutto il corpo;

Fai un salto;

Termina l’esercizio estendendo le braccia sopra la testa.

Fai 8 ripetizioni.

Affondo inverso in doppio squat

Questo esercizio è ottimo per far lavorare più gruppi muscolari:

Esegui un affondo indietro, sollevando le braccia e le gambe opposte parallele al pavimento;

Esegui quindi uno squat classico;

Torna in affondo con l’altra gamba.

Cerca di fare più ripetizioni possibili, concludendo l’esercizio in massimo 30 secondi.

Crab toe touches

È un esercizio leggermente complesso, ma che, una volta appreso, rappresenta un ottimo modo per far salire il battito cardiaco e allungare il corpo.

Inizia mantenendo una posizione di granchio (metti i palmi delle mani a terra, all’altezza delle spalle);

Solleva una gamba, il più alto possibile;

Cerca di toccare la punta del piede sollevato, con la mano del braccio opposto.

Mountain climber rallentato

Questo esercizio è fondamentale per gli addominali e per tutta la parte superiore del corpo. A differenza della classica esecuzione di questo esercizio, prova ad effettuarlo a rallentatore.

Posizionati in plank;

Porta il ginocchio al gomito, toccandolo;

Esegui l’esercizio in 10 ripetizioni, lentamente.

Crunch con gambe sollevate

Sdraiati e solleva le ginocchia;

Mantieni quindi le gambe in un angolo retto, restando con i polpacci paralleli al pavimento;

Cerca di alzarti e portare il petto verso le ginocchia;

Mantieni le mani dietro la nuca per tutto l’esercizio, ricordandoti di non piegare il collo e di mantenere le spalle ben aperte.

Plank laterale

Questo è un ottimo esercizio per allungare la parte superiore del corpo, come spalle e petto:

Assumi la posizione di push up, mantenendo le gambe divaricate;

Girati con tutto il corpo verso destra, alzando completamente il braccio, ripeti poi anche a sinistra;

Mantieni contratto l’addome per tutto l’esercizio.

Nuoto in aria

Questo esercizio migliora la postura, e previene il mal di schiena.

Sdraiati a pancia in giù;

Allunga le braccia sopra le orecchie;

Solleva insieme il petto, le gambe e le braccia. Ricordati di tenere contratti i glutei;

Mantieni le spalle più basse possibile;

Muovi sia le braccia e le gambe simulando il movimento del nuoto.

Jumping Jack statici

I jumping jack statici aiutano a tonificare le gambe, il core e le braccia:

Resta dritto, posiziona le mani sopra la testa e, nello stesso momento alza una gamba;

Piega il ginocchio a 90 gradi;

Mantieni le cosce parallele al pavimento.

Push-up sulle ginocchia

I piegamenti sulle braccia sono un classico esercizio del corpo libero:

Assumi la posizione di plank;

Metti le mani sul pavimento alla larghezza delle spalle e tieni le ginocchia a terra;

Inspira mentre pieghi le braccia e abbassa il petto fino a terra. Espira quando torni su.

Camminata in squat laterale

Questo esercizio richiede maggiore spazio, soprattutto ai tuoi lati:

Unisci i palmi delle mani davanti al visto;

Fai un classico squat;

Fai un passo laterale, uno a destra e uno a sinistra;

Torna in planke e ripeti l’esercizio rimanendo bassi.