In questo articolo ti suggeriamo alcuni rimedi naturali per risolvere il problema dei geloni. Ecco alcuni metodi per combatterli

L’inverno è arrivato e, proprio in queste settimane, si fa sentire sempre di più. La neve ha iniziato a farsi vedere e il freddo rigido è sempre più presente nel nostro Paese, costringendoci a coprirci di più e, a volte, a chiuderci in casa.

Le basse temperature, oltre a tutti i disagi che possono provocare, nascondono un’altra particolare insidia, quella dei geloni. In questo articolo vogliamo suggerirti alcuni rimedi naturali per il problema dei geloni. Si tratta di metodi molto semplici e per nulla invasivi.

Geloni: ecco alcuni rimedi naturali

Ci sono persone particolarmente predisposte al problema dei geloni. Queste vedono nell’inverno una vera e propria insidia che potrebbe metterli in difficoltà e ostacolare la propria quotidianità.

In questo articolo, dunque, vogliamo proporti alcuni rimedi naturali per risolvere il problema dei geloni. Eccone alcuni:

Prevenzione

Più che un rimedio, si tratta di un modo per evitare che i geloni ci attanagliano. Fare prevenzione, infatti, è l’arma più importante contro i geloni. Quando uscite di casa con temperature proibitive, ricordatevi sempre di indossare cappello, guanti e sciarpa. Non dimenticate di indossare calze pesanti in grado di tenere a caldo i piedi;

Alimentazione

Non ci crederete, ma anche una corretta alimentazione può aiutare a combattere il flagello dei geloni. Ricordate di assumere cibi ricchi di vitamine quotidianamente. Particolarmente importanti sono tutti quegli alimenti ricchi di betacarotene (ad esempio, spinaci, carote, zucca, ecc.).

Da non dimenticare l’importanza della corretta assunzione di vitamina E (particolarmente presente in cibi come olio d’oliva, noci, nocciole e spinaci), e vitamina C (ribes, peperoni, arance, ecc.);

Attività fisica

L’importanza dell’attività fisica nella prevenzione dei geloni è fondamentale. Fare ginnastica aiuta a migliorare la circolazione e, quindi, diminuire la probabilità alla formazione di geloni;

Impacchi alle erbe

In caso di geloni molto fastidiosi, potreste intervenire con specifici impacchi alle erbe. In particolare, il consiglio è quello di utilizzare erbe ricche di resine, oli essenziali ad azione decongestionante e tannini;

Succo di limone

Il succo di limone rappresenta certamente il rimedio naturale più semplice contro i geloni. Ricchi di vitamina C, i limoni rappresentano un alimento importantissimo per la nostra dieta. Provate a strofinare con del succo di limone le dita delle mani e dei piedi colpiti dai geloni;

Patate

L’ultimo rimedio che vi proponiamo è costituito dalle patate. Le fette di questo alimento, infatti, sono utilissime per alleviare rossori e scottature, ma rappresentano un valido rimedio anche per la pelle irritata per via dei geloni. L’amido delle patate, infatti, è utilissimo per risolvere il problema.