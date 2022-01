Il paradiso delle signore: Vittorio e Tina diventano intimi

Vediamo meglio insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera che si svolge a Milano.

Anche oggi, 24 gennaio, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio del Paradiso delle Signore.

Dove molto probabilmente due personaggi continueranno la loro conoscenza ma in modo diverso da prima, vediamo meglio insieme di chi si tratta.

Iniziamo con il dire che Veronica ha smascherato finalmente Ezio ed ha anche aggredito Gloria, perchè è veramente arrabbiatissima.

Paradiso delle signore: la coppia è sempre più vicina

Quello che doveva essere il suo futuro marito le ha mentito sul rapporto con un’altra donna e questo per lei è inaccettabile.

Gemma e Stefania, però essendo all’oscuro di quanto sta accadendo veramente sono preoccupate per lei, ma molto presto tutta la verità uscirà fuori.

LEGGI ANCHE —> Maria De Filippi shock: ecco il nuovo programma!

Per quanto riguarda Tina è tornata dalla Svizzera dove si è sottoposta all’intervento che è riuscito in modo perfetto, ma ovviamente prima di tornare a cantare deve attendere ancora un po’.

Ma intanto ha avuto la possibilità di prendere nuovamente i panni di una Venere per sostituire Gloria come Capocommessa.

In questo modo si sta avvicinando sempre di più a Vittorio e molto probabilmente può scoppiare la passione da un momento all’altro.

Infatti, si lasceranno andare ma saranno interrotti sul più bello, ma da chi? Questa volta da Roberto che aprirà la porta dell’ufficio.

LEGGI ANCHE —> Salvia: come utilizzarla per la tua bellezza e per problemi di salute

Vittorio sarà costretto a spiegare cosa stava succedendo, e confesserà che c’è stato un bacio.

Agnese, nel mentre sospetta in modo sempre più insistente che tra Tina e Vittorio c’è qualcosa che va ben oltre all’amicizia.

Arrivando a Salvatore ed Anna per il momento la loro relazione sembra procedere senza particolari problemi.

Prende anche coraggio e chiede la mano di Anna per ufficializzare la loro relazione, ma come reagisce Anna non è assolutamente quello che ci si può immaginare.

La donna, molto probabilmente ha ancora qualche segreto che non ha condiviso con il suo compagno.

Per quanto riguarda la proposta di Dante, al paradiso si continua a valutare il tutto, e a capo del progetto vengono messi Umberto e Beatrice che dovranno evitare il tracollo.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire come si sviluppano la varie situazioni che ci sono al Paradiso delle signore, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.