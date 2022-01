Giardinaggio: ha un effetto positivo sulla tua mente, da non credere

Se non hai ancora iniziato a fare giardinaggio questo è il momento giusto per farlo: stare a contatto con la terra fa molto bene alla nostra salute mentale, ecco perché

Il giardinaggio può farci stare psicologicamente meglio? La risposta è sì ma non è scontata: vediamo insieme come mai tutti dovremmo farlo.

Sembrano ormai lontanissimi i tempi in cui si passava tutta la giornata all’aria aperta, soprattutto da piccoli, e i genitori non si preoccupavano dello sporco con il quale i loro bambini potevano entrare a contatto. Certo, non era una sporcizia dovuta al degrado o all’abbandono di oggetti da immondizia, ma uno sporco “sano”: quello della terra e dei boschi, della natura.

Quest’abitudine è andata persa via via negli anni e ha subìto una brusca accelerazione con l’avvento del Coronavirus due anni fa, il terribile virus che ha spinto il mondo intero all’uso di igienizzanti e disinfettanti per mani e superfici, oltre che al distanziamento interpersonale e all’isolamento in casa per contrastarne la sua incontrollata diffusione. Sicuramente questi accorgimenti hanno permesso di preservare tante persone dal contagio ma dall’altro lato hanno avuto un terribile effetto sulla salute psichica degli abitanti di tutto il mondo: chiuse in casa per mesi, le persone hanno per la prima volta esperito lunghi periodi lontani dal contatto con la natura. Non è un caso infatti che insonnia, ansia, depressione e problemi relazionali siano i mali dei nostri tempi.

In nostro soccorso, però, è arrivato un rimedio che potrebbe risollevare gli animi e farci tornare un po’ bambini, quando amavamo pasticciare con le mani nella terra o nella sabbia ricercando sensazioni tattili gradevoli, o rotolandoci nel fango senza la paura di sporcarci, con quella percezione che ogni cosa sia una bellissima scoperta. Sarebbe proprio il giardinaggio a regalarci questa emozione, e il motivo non è scontato.

Giardinaggio, perché aiuta il nostro benessere psichico

La risposta sta in un microbo che è naturalmente presente nella terra ed è in grado di migliorare il nostro umore attraverso il rilascio della serotonina: il Mycobacterium vaccae. Il suo nome è dovuto al fatto che per la prima volta è stato isolato nello sterco di mucca ed oltre a farci sentire più allegri ci aiuterebbe anche ad alleviare lo stress. Uno studio condotto dai ricercatori della Bristol University lo ha dimostrato scientificamente: gli effetti del microbo sono stati studiati su pazienti malati di cancro e tutti hanno registrato un aumento della qualità di vita e una minore tendenza allo stress e al nervosismo.

Nessun effetto collaterale: questo antidepressivo naturale aiuta le persone a stare bene senza nuocere alla loro salute. Unica cosa, come gli altri antidepressivi sintetici, provoca una sorta di dipendenza. Per questo fare giardinaggio e trascorrere molto tempo all’aria aperta potrebbe giovare alla nostra salute mentale, oltre che renderci più felici: respirando il microbo o toccandolo con le mani, la serotonina viene rilasciata, aumentando il nostro benessere.

