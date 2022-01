Benedetta Parodi confessa il segreto della sua linea, da non credere!

Benedetta Parodi: la moglie di Fabio Caressa non fa diete drastiche e svela quali sono i suoi segreti per mantenere la linea.

L’ex volto del Tg di Studio Aperto sta per compiere mezzo secolo. Benedetta Parodi arriverà a spegnere le candeline in ottima forma e con il suo solito sorriso smagliante. È una cuoca veramente eccezionale e l’amore per la cucina ha cambiato totalmente la sua vita. Dal lontano 1999, che la vedeva come giornalista e conduttrice del Tg fino all’abbandono per dedicarsi ai programmi di cucina nel 2008, la Parodi ne ha fatta di strada.

La moglie di Fabio Caressa ama la buona cucina e nonostante tutto non ingrassa di una virgola. Non fa grandi rinunce, come tanti di voi potrebbero pensare, anzi. La sua filosofia si basa sul mangiare un po’ di tutto, ma con moderazione. È risaputo che eccedere non si rivela mai una buona cosa. Ma cos’è che fa la differenza nella vita di Benedetta per non ingrassare?

Benedetta Parodi: cosa fa per mantenersi in forma?

Per mantenere la linea o dimagrire non bisogna negarsi chissà che cosa. Basta seguire un’alimentazione sana, trovare e mantenere il giusto equilibro. La Parodi ha rivelato che durante le festività, visto che si tende ad esagerare con il cibo, due volte a settimana mangia un po’ meno e predilige formaggi, verdura e frutta.

I carboidrati, il pesce e la carne sono aboliti! Ritiene, infatti, che si possano preparare ottime ricette leggere ed allo stesso tempo gustose. Non fa diete drastiche, anzi! Cerca sempre di trovare il giusto mezzo ed abbina all’alimentazione, come andrebbe sempre fatto, l’attività sportiva. Sappiamo che pratica la corsa ed ama moltissimo questo sport.