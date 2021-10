Benedetta e Cristina Parodi: Ecco la bellissima mamma Laura

Vediamo insieme la bellissima mamma delle due sorelle Parodi, ovvero Benedetta e Cristina, che non ha nulla a che invidiare per bellezza.

Come sappiamo abbiamo avuto modo di conoscere in un primo momento Cristina Parodi e poi successivamente Benedetta.

La prima, come sappiamo ha iniziato con la conduzione del telegiornale su Canale 5 mentre la sorella Benedetta è diventata la regina della cucina sul piccolo schermo.

Ma pochissime volta abbiamo avuto modo di vedere la mamma di queste due bellissime donne che hanno anche un fratello maggiore.

Mamma Parodi: tutto su di lei

Si chiama Laura Casabassa ed è stata una ex insegnante di lettere, che quasi mai si mostra al pubblico, perchè davvero molto riservata.

La sua relazione con il marito Pietro parodi è iniziata da giovanissima nel 1962 ed sono nati, Roberto nel 1963, Cristina nel 1964 e Benedetta nel 1972.

Ha passato la sua vita dietro alla cattedra ad insegnare, ed è stata sempre vicino al marito “Tuccio” ingegnere e dirigente della Pirelli che è venuto a mancare nel 2012.

La signora Laura prosegue la sua vita di sempre ad Alessandria, ed ovviamente si dedica ai figli e ai vari nipoti, che sono per la precisione ben 9.

In una rarissima intervista alle pagine del giornale Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato che i figli non gli hanno mai dato problemi nello studio.

Ha anche rivelato che Cristina e Benedetta non hanno mai avuto un buon rapporto con la matematica, mentre il fratello Roberto si, perchè è un ingegnere come il padre.

Per quanto riguarda il carattere dei figli, ha rivelato che Cristina è sempre stata la più saggia e tranquilla mentre Benedetta e Roberto sono più impulsivi.

Roberto, come abbiamo detto è il più grande dei Fratelli ed oltre ad essere ingegnere è un grandissimo appassionato di motociclismo, ed ha fatto moltissimi viaggi in giro per il mondo.

E’ felicemente sposato con Anna Dedè ed insieme hanno 3 figli, Pietro, Vittorio e Fiammetta.

Cristina Parodi, come sappiamo ha iniziato la sua carriera in televisione prima come giornalista sportiva e poi piano piano è arrivata alla conduzione del Tg5.

E’ sposata con Giorgio Gori che è il sindaco di Bergamo ed insieme hanno 3 bambini, Benedetta, Angelica ed Alessandro.

La più piccola è Benedetta che è diventata giornalista nel 1999 ed ha iniziato in televisione con il telegiornale di Italia Uno, successivamente ha avuto un enorme successo con i programmi di cucina.

E’ felicemente sposata con Fabio Caressa ed insieme hanno Matilde, Eleonora e Diego, che spesso vediamo anche sul suo profilo social di Instagram.