Nina Moric: la ricordate prima della chirurgia? Eccola

Vi ricordate com’era Nina Moric prima della chirurgia? Ecco com’è diventata oggi e com’era prima degli interventi

Nina Moric è sicuramente una dei personaggi che più di tutte ha scolpito il suo nome e la sua immagine nel mondo dello spettacolo italiano. La sua figura è tra le più amate in assoluto, ma è anche tra le più discusse.

La sua vita privata e la sua travagliata storia d’amore con Fabrizio Corona, infatti, ha sempre provocato grandi discussioni e indiscrezioni. Ma Nina Moric è stata molto chiacchierata anche per i suoi interventi di chirurgia plastica che l’hanno cambiata radicalmente. Ecco com’era prima.

Nina Moric, ecco com’era prima della chirurgia

Nina Moric è una ex modella e showgirl di origine croata che ha conquistato grandissima notorietà nel mondo dello spettacolo italiano. La donna è sempre stata al centro della scena e continua ad esserlo calcando la scena dei sui profili social, che aggiorna quotidianamente.

Spesso, infatti, rilascia contenuti molto controversi, in special modo su Facebook, dove pubblica alcune sue dichiarazioni forti. Un esempio fu al momento dell’arresto del suo ex marito Fabrizio Corona, a cui non risparmiò alcune frecciatine.

Ma a far parlare di sé è sicuramente l’aspetto della Moric, modificato nel tempo attraverso numerosi interventi chirurgici. Spesso infatti, non si risparmiano critiche alla showgirl croata, accusandola di aver fatto troppe volte ricorso al chirurgo plastico.

Prima della sua trasformazione fisica, infatti, Nina Moric era molto diversa rispetto a com’è ora. Il suo volto aveva lineamenti ben diversi e in tanti hanno notato queste grandi differenze. Ma voi ricordate com’era Nina Moric prima della chirurgia?

Da giovane, la Moric era una bellissima ragazza. Incredibilmente ambita, la showgirl croata ha colpito i cuori grazie ai suoi capelli castani e ai suoi occhi che le donavano uno sguardo profondo. Il suo fisico atletico e le sue labbra sottili e carnose hanno contribuito a renderla una delle donne più belle nel mondo dello spettacolo.

In tanti dichiarano di preferire la Nina Moric di qualche anno fa, prima di qualsiasi intervento chirurgico. Non ci sono molte foto di Nina Moric da giovane e senza alcun intervento chirurgico già effettuato, ma la stessa showgirl ha spesso dichiarato che, se potesse tornare indietro, ci andrebbe più piano con la chirurgia.

La Moric ha giustificato le frequenti visite dal chirurgo parlando di depressione. La Showgirl si sentiva spesso inadatta e non all’altezza. Inoltre, ha anche dichiarato che ha iniziato un percorso per rimuovere alcune protesi dovute ai vari interventi.