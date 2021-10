E’ venuto a mancare un noto ex partecipante di Italia’s Got Talent: il piccolo aveva solo 15 anni e la notizia ha scioccato il web.

Il programma di Italia’s Got Talent mostra ogni anno una miriade di talenti diversi, dai cantanti, ai circensi, agli attori, ai mimi, agli atleti che compiono sport estremi, fino ai ballerini e tanti, tanti altri. E’ una trasmissione che riesce ad attirare l’attenzione di moltissimi telespettatori in tutto il mondo, in quanto rappresenta un talent show volto a mostrare le incredibili capacità della natura umana.

Proprio per questo motivo, risulta inevitabile che il pubblico si appassioni e – soprattutto – si affezioni ai partecipanti del programma. E’ questo il caso di Mattia Montenesi, il piccolissimo ballerino che riuscì, con le sue acrobazie, a conquistare la finale dell’edizione del 2015. Oggi – purtroppo – ci è giunta la notizia di una sua scomparsa prematura.

LEGGI ANCHE —> Joe Bastianich fatto fuori da Italia’s got Talent, ecco chi arriva!

Italia’s Got Talent – Lutto per la trasmissione

Mattia Montenesi – soprannominato ‘Scatto’ – era un talentuosissimo ballerino triestino di break dance. Era un vero campione, tanto che vinse moltissime gare su questo genere di danza e, per far conoscere le sue doti in tutto il mondo, decise di partecipare – nel 2015 – ad Italia’s Got Talent.

Tuttavia, a volte la vita si rivela ingiusta e colpisce con la sua durezza le persone sbagliate: il piccolo Mattia era affetto da una malattia incurabile e, per questo motivo, tutti i suoi sogni si sono spenti insieme a lui pochi giorni fa. La produzione del programma ha quindi deciso di dedicare delle parole al piccolo prodigio della danza: “Siamo vicini alla famiglia e agli amici del piccolo Mattia […] Ciao Mattia, da tutta la crew di Italia’s Got Talent”.

LEGGI ANCHE —> Italia’s Got Talent, Lodovica Comello: chi è, età, carriera, vita privata

Inoltre, anche l’associazione di Promozione speciale Spiz ha voluto esprimere le condoglianze alle persone che amavano Mattia: “L’ultima ‘battle’ che ha dovuto affrontare si è rivelata troppo dura, anche per un valoroso guerriero come lui. Buon viaggio Bboy Scatto. Che la terra ti sia lieve”. La notizia della prematura scomparsa del 15enne ha letteralmente sconvolto il web e tutti coloro che avevano avuto il piacere e l’onore di conoscerlo e di ammirarlo nelle sue acrobazie.