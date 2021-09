Manca sempre meno all’inizio di Italia’s got Talent ma il giudice Joe Bastianich è stato fatto fuori? Vediamo insieme chi ci sarà al suo posto.

Dobbiamo aspettare ancora qualche settimana per l’inizio di Italia’s got Talent, intanto, gli autori del programma, stanno iniziando ad organizzare al meglio per fare in modo che tutto sia perfetto.

Il programma trasmesso di Sky è molto apprezzato dal pubblico a casa soprattutto per i giudici che ogni anno ci fanno divertire con le loro battute e i loro scherzi.

In molti speravano di rivedere ancora Joe Bastianich nei panni di giudice, ma purtroppo per loro, il noto chef non parteciperà più ad Italia’s Got Talent. Ma sapete chi ci sarà al suo posto?

Vediamo insieme chi prenderà il posto di Joe nel talent più famoso d’Italia.

Chi prenderà il posto di Joe Bastianich ad Italia’s got Talent?

Manca sempre meno all’inizio di Italia’s got Talent e intanto sono già stati rivelati i nomi dei giudici che prenderanno posto all’interno del programma.

Come dicevamo, quest’anno Joe Bastianich non parteciperà più al talent show come giudice, non sappiamo ancora i motivi della sua dipartita, ma probabilmente ha dovuto rinunciare per i troppi impegni lavorativi.

Anche quest’anno rivedremo sul piccolo schermo Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini ma a non essere più giudice sarà Joe Bastianich che lascia il posto ad Elio.

Il cantante dopo aver partecipato a Lol-Chi ride è fuori ha riscontrato una grande popolarità sul web.

Anche i più piccoli si sono affezionati allo showman e non vedono l’ora di rivederlo nei panni di giudice sul piccolo schermo. Intanto si sta già pensando a come andrà a finire tra Elio e Frank Matano che durante Lol ci hanno fatto divertire moltissimo e hanno anche creato un bellissimo legame tra loro.

Voi cosa ne pensate? vi piace il nuovo giudice di Italia’s Got talent?