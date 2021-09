Alessandra Pierelli oggi è così, ma ve la ricordate a Uomini e Donne? Diversissima

Alessandra Pierelli, vi ricordate della celebre corteggiatrice di Uomini e Donne? Oggi è diversissima dai tempi del dating show.

Programma di punta del palinsesto di Canale 5, Uomini e Donne ogni anno crea tantissime nuove coppie pronte a finire al centro del gossip, oltre che ovviamente offrire uno spettacolo quotidiano a tutti i telespettatori.

Molto spesso, i partecipanti diventano delle vere e proprie celebrità, tanto da cominciare una carriera all’interno del mondo dello spettacolo partecipando a tanti altri programmi (come successo di recente a Sophie Codegoni, ora protagonista al Grande Fratello Vip).

Tra i tanti volti noti del passato del dating show, vi ricordate di Alessandra Pierelli? Ecco com’era l’ex-corteggiatrice ai tempi del programma, davvero diversa rispetto a oggi.

Alessandra Pierelli, com’era l’ex-corteggiatrice a Uomini e Donne

Chi ha familiarità col programma e lo segue da diverso tempo ricorderà sicuramente Alessandra, che nel 2003 si presentò in studio per corteggiare il famoso tronista Costantino Vitagliano (che ne ha fatta di strada, dopo il dating show).

La Pierelli riuscì subito a farsi notare in studio, svettando sulle sue rivali ed essendo alla fine scelta proprio dal tronista; la loro storia, continuata per diverso tempo anche lontano dalle telecamere, ha fatto però lungamente discutere.

Dopo chiacchiere e gossip infatti, la ex del tronista, Lilla Nigro, uscì allo scoperto dicendo come in realtà lei e Costantino non si fossero mai lasciati, e che questo si è recato al programma solamente per acquisire popolarità.

Inevitabile quindi la rottura fra Alessandra e Costantino, con la donna che oggi ha decisamente voltato pagina; i due a distanza di anni si sono rivisti, ma la Pierelli è ora felicemente sposata con Fabrizio Baldassari, noto giocatore professionista di Poker.

Insieme a Fabrizio, Alessandra ha formato una famiglia composta da due figli e un simpatico cagnolino; anche per dedicarsi ai suoi bambini, la Pierelli ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, nonostante non sia sparita dalla circolazione.

Attivissima sui social (e anche sul suo canale YouTube), il suo profilo Instagram vanta più di 240 mila follower ed è costantemente aggiornato con scatti della vita quotidiana della donna, ora più “matura” ma affascinante come quando si è presentata nello studio di Maria De Filippi.

Recentemente, è anche emerso un particolare retroscena sul suo passato: a 28 anni, a seguito di un intervento di chirurgia estetica, ha rischiato di perdere la vita ed è stata salvata dalla prontezza della mamma, che capendo la situazione ha chiamato tempestivamente l’ambulanza.