Evento scandaloso al Gf: le dinamiche non avvengono solo all’interno della casa, ma anche tra le opinioniste. Il pubblico non apprezza.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip non sta riscuotendo il successo che Mediaset sperava. Le dinamiche che si stanno creando nella casa sono fredde e prive di significato: Signorini sta puntando moltissimo sul rapporto tra Gianmaria e Soleil, eppure molti fan del programma hanno condiviso sui social opinioni particolarmente negative in merito. Molti telespettatori sono già stufi del GFVip, in quanto i rapporti, le discussioni e gli atteggiamenti dei coinquilini appaiono fasulli agli occhi del pubblico da casa.

Nelle ultime ore inoltre, si è acceso un forte scontro anche tra le opinioniste – Adriana Volpe e Sonia Bruganelli – e anche questo è sembrato l’ennesimo tentativo di Signorini e della produzione di salvare la trasmissione ed incrementare lo share. Tuttavia, anche questa strategia è risultata fallimentare. Vediamo insieme cos’è successo.

Scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli – cosa c’è di vero?

Signorini in diretta dallo studio, subito dopo il daytime, ha annunciato il confronto tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe svelando che: “Se le sono suonate di santa ragione sui social”

Nella puntata di ieri è avvenuto un forte scontro in diretta tra le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. La miccia si è accesa proprio a causa della moglie di Bonolis che, qualche giorno fa, aveva pubblicato una foto in compagnia di Magalli. Tutti sanno che il conduttore non vada a genio alla Volpe, la quale ha replicato con ironia al post della Bruganelli: “Dio li fa e poi li accoppia” – ha affermato l’ex gieffina.

La frase, a quanto pare, non è andata giù alla collega ed è così partito uno scontro in studio. Tuttavia, la litigata è apparsa ai telespettatori da casa fasulla e architettata dalla redazione.

Insomma, l’ambigua litigata tra le due opinioniste non ha per niente convinto il pubblico a casa; molti fan del programma le hanno accusate di essere pedine in mano a Signorini ed hanno criticato la redazione per le recite che avvengono negli studi del Grande Fratello Vip. La bellezza del programma stava proprio nei rapporti che si instauravano spontaneamente all’interno della casa, ma – nelle ultime edizioni – sembra che la caratteristica principale della nota trasmissione sia venuta meno e il pubblico non ci sta.